Uzdodoties par bērniem, no senioriem divos mēnešos izkrāpj vairāk nekā 30 000 eiro







Latvijā augustā un septembrī kopumā no senioriem izkrāpti vismaz 30 320 eiro, informēja Valsts policijā (VP).

Policijā norāda, ka tā aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, kas “uzķērušies” uz krāpnieciskām īsziņām, kas it kā sūtītas meitas vai dēla vārdā no nezināma telefona numura ar lūgumu nosūtīt ziņu saziņas lietotnē “WhatsApp”. Vēlāk sarakstes laikā tiek prasīts pārskaitīt naudu.

Kā piemēru sarakstei VP min “Čau, mammu! Man pilnīgi salūza telefons.. Šis būs man jaunais nr., saglabā un uzraksti man WhatsApp, lūdzu”.

VP dati liecina, ka minētais naudas izkrāpšana īsziņas veids aktualizējās augusta izskaņā un septembra sākumā, kad tika saņemts vislielākais ziņojumu skaits nedēļā – 16 gadījumi.

Patlaban saņemto iesniegumu skaits samazinoties, tomēr krāpšanas veids aizvien ir aktuāls.

Kopumā policijā patlaban saņemta informācija par vismaz 30 gadījumiem, kad iedzīvotājiem atsūtīta līdzīga īsziņa. No tiem 16 gadījumos personām ir izkrāpta nauda, kas kopsummā veido 30 320 eiro.

Zaudējuma apmērs personai ir no 600 līdz 6650 eiro, tomēr 63% gadījumos izkrāpts no 1100 līdz 1985 eiro, norāda VP.

VP pārstāvji uzsver, ka visos gadījumos, izņemot vienu, cietušas tieši sievietes. Cietušo vecums ir no 49 līdz 71 gadam, tomēr 56% gadījumu apkrāpti iedzīvotāji vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem.

VP aicina iedzīvotājus saviem vecākiem izskaidrot riskus un atgādināt, kādā veidā tiks lūgta palīdzība, ja tā tik tiešam būs nepieciešama. Tāpat nedrīkst uz nezināmiem banku kontiem vai atsaucoties uz aizdomīgām ziņām pārskaitīt naudu.

Tāpat VP atgādina, ka krāpnieki joprojām mēdz izsūtīt krāpnieciskas īsziņas un e-pastus arī iestāžu, piemēram, tiesas un policijas vārdā.

Parasti noziedznieki pievieno krāpniecisku saiti, kuru atverot tiek prasīts ievadīt bankas kontu datus, kā rezultātā tiek izkrāpta nauda, vai arī prasa pārskaitīt konkrētu naudas summu, piemēram, lai pret personu tiktu izbeigta tiesvedība.