Uzņēmēja pieredze: Jūrmalas aizsardzības biedrība vai savu komercinterešu aizstāvji?







Autors: Jānis Klintiņš

Sešu gadu tiesāšanās ar Jūrmalas aizsardzības biedrību un joprojām nerealizēts viesnīcas projekts – tāda ir kāda uzņēmēja pieredze saskarsmē ar Jūrmalas aizsardzības biedrību, kas visiem spēkiem pilnīgi nepamatoti bremzēja projekta īstenošanu. Uzņēmējs piekrita pastāstīt par savu pieredzi anonīmi, jo „vēl vienu reizi iet cauri murgam ar JAB nevēlos un nevienam nenovēlu”.

Uzņēmējs bija paredzējis kūrortpilsētā uzbūvēt viesnīcu. Tika saskaņots projekts, visa dokumentācija, bet pēkšņi JAB sāka celt troksni par to, ka it kā projekts paredz nocirst vērtīgus kokus.

Kā skaidro uzņēmējs, patiesībā projektā neesot bijis paredzēts cirst nevienu koku, bet tas netraucēja JAB iesūdzēt uzņēmēju tiesā. Lai gan JAB zaudēja vienā instancē pēc otras, tomēr ar spītīgu uzņēmību turpināja ik reizi spriedumu pārsūdzēt līdz pat brīdim, kad zaudēja arī kasācijas instancē.

Taču ar to viss vēl nebeidzās: kad neizdevās viesnīcas projektu apturēt ar prasību saistībā ar it kā iecerēto koku ciršanu, JAB izdomāja apsūdzēt uzņēmēju, it kā viņš patiesībā plānojot būvēt privātmāju, nevis viesnīcu. Atkal sekoja visas trīs tiesas instances, jo JAB ik reizi sev nelabvēlīgo spriedumu pārsūdzēja.

Kopumā tiesāšanās ilga sešus gadus, un visu šo laiku projekts tika iesaldēts, uzņēmējam ciešot ievērojamus zaudējumus. Uzņēmējs rēķina, ka JAB nepamatotās aktivitātes viņam nesušas vairāk nekā simt tūkstošu eiro zaudējumus, ko turklāt nav bijis iespējams piedzīt no nepamatoto prasību cēlājiem.

Jau vairākkārt medijos ir parādījušās norādes uz to, ka Jūrmalas „aizstāvjiem” patiesībā varētu būt arī savas komercintereses. Uzņēmējs stāsta, ka arī viņam vairākkārt doti mājieni, ka tad, ja viņš izvēlēsies konkrētu pakalpojumu sniedzēju, viesnīcas būvniecībai vairs netiks likti šķēršļi. Tomēr tas darīts pietiekami aizplīvuroti un viltīgi, tādēļ nekādus pierādījumus viņš tam nav varējis sniegt ne tiesai, ne sabiedrībai.

Aprakstītais gadījums sasaucas ar laikraksta Diena neseno pētījumu, no kura izriet, ka salīdzinoši daudzos gadījumos JAB izvirzītie pārmetumi un tiem sekojošās tiesvedības nav pamatotas un rada aizdomas par JAB patiesajiem mērķiem, mēģinot, tostarp tiesas ceļā, apturēt projekta īstenošanai izsniegtās būvatļaujas, kam saņemti visi likumā noteiktie saskaņojumi no uzraugošajām iestādēm.

„Uzņēmēju pārstāvji pauž, ka JAB ar savām darbībām rada nepamatotus šķēršļus un pat zaudējumus uzņēmējdarbībai Jūrmalā, turklāt biedrības īstenotā politika pat radot aizdomas par negodprātīgu rīcību, kas tiek maskēta ar populārām idejām par vides aizsardzību un pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu. Tāpat JAB tiek pārmesta neizprotama selektīva izvēle – ir projekti, pret kuriem notiek aktīva apstrīdēšana, bet citiem attīstītājiem nekādas pretenzijas netiek izvirzītas, pat nosacīti identiskos gadījumos,” rakstīja Diena.

Ir publiskots Administratīvās apgabaltiesas spriedums, kurā skaidri norādīts – ir pamatotas projekta īstenotāja aizdomas, ka konkrētajā lietā JAB savas tiesības vērsties pret projekta īstenošanu izmanto negodprātīgi, jo faktiski pieteikums nesatur argumentāciju par būtiskiem vides tiesību pārkāpumiem, jo pieteicēja argumenti būtībā balstās uz to, ka pārsniegti plānotās ēkas tehniskie rādītāji.

Lai gan tiesas spriedums ir stājies spēkā, interesants ir JAB valdes locekļa Ulda Kronblūma publiski paustais viedoklis – biedrība “nepiekrīt šim konkrētajam tiesas viedoklim”.

