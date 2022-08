Uzvaras pieminekli sāks demontēt augustā, pēc tā utilizēšanas šajā vietā izveidos pagaidu parku Ieteikt







Mārtiņš Kossovičs, Rīgas Domes deputāts, “Progresīvie” frakcijas vadītājs un uzņēmējs TV24 raidījumā “Preses Klubs” precizēja situāciju saistībā ar Uzvaras pieminekļa nojaukšanu.

“Dažas nianses: līdz šā gada 15. novembrim ir jānojauc Uzvaras piemineklis Rīgā, kā to pielēmusi Saeima.”

Deputāts arī neslēpj, ka būs jāiegulda liels darbs: “Skaidrs, ka šī ir monumentāla būve. Tas nav mazais Igaunijas “Aļoša”, ko var pacelt ar celtni un aizvest projām. Lai šo pieminekli nojauktu, tur ir ļoti daudz izaicinājumu.”

Pirmkārt, vairāki būveksperti esot domājuši, kā to labāk darīt – jaukt pa daļām vai spridzināt.

Otrkārt, ir pieņemts lēmums to jaukt nost pa daļām, bet ir grūti Latvijā atrast piemērotu demontāžas tehniku, lai to nodrupinātu.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc Rīgas Dome ir noslēpumaina attiecībā uz tā nojaukšanu, deputāts sniedza skaidrojumu:

“Tāpēc, ka Valsts Drošības dienests tajā saskata zināmus riskus, un mēs esam noslepenojuši konkrētu datumu, kad sāksies demontāža. Mēs saprotam, kāpēc. Jo uz šo procesu raugās arī austrumu kaimiņš Krievija. Tiek paredzētas iespējamās provokācijas no Krievijas puses.”

Tāpat arī viņš atklājis, ka augusta mēnesī šis darbs sāksies, taču tas nenotiks ļoti ātri.

“Izmaksu summas, kas izskanēja publiski, ietver sevī ar visas teritorijas sakopšanu pēc pieminekļa novākšanas. Mēs nevaram atļauties tajā vietā atstāt būvlaukumu vai būvbedri. Tajā vietā tiks ierīkots pagaidu parks.

Lai norimstot emocijām, mēs apdomātu, kā pilsēta šo vietu varētu labāk veidot un attīstīt.”

Runājot par finansiālo pusi, Kossovičs uzsver: “Mēs nevaram organizēt šo procesu pārāk caurskatāmu. Jo, piemēram, ir vairāki uzņēmumi, kuri atteicās piedalīties Uzvaras pieminekļa demontāžas projektā, baidoties no tīšām provokācijām. Visi iespējamie jaukšanas pretendenti pēc tam tika vētīti no Valsts drošības dienesta, vai viņi to var/nevar darīt.”

Viņš turpina: “Zinu, ka ir izraudzīts šo darbu veicējs ar labāko piedāvāto cenu. Es šīs tāmes neredzu, tur pielaists šaurs cilvēku loks. Tur piedalās sabiedriskā organizācija “Delna”, kas pārrauga šo iepirkuma procesu, lai izslēgtu vēlākas spekulācijas par pretendenta izraudzīšanās kārtību.”

Rīgas dome esot prasījusi Pieminekļu padomei, vai tiek saskatīta kultūrvēsturiska vērtība Uzvaras piemineklim. Atbilde bija: “Nē”.

Pēc demontāžas nav plānots saglabāt nevienu no Pārdaugavas pieminekļa detaļām, viss tiks utilizēts.