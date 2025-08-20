#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Raidījums “Bez Tabu” vēstījis par kādu visnotaļ savdabīgu situāciju Cīravā. Kāda satraukta iedzīvotāja ziņojusi, ka kāds, protestējot pret vēja ģeneratoru parku, liek lietā maģiju un veic rituālus.

Netālu no vietas, kur plānots vēja ģeneratoru parks, sieviete atrada divus krustā sakrustotus nažus, kuriem katrā galā bija novietotas monētas, un pārbērtas smiltis.

“Tas ir kaut kas tāds, ko es nezinu, vai kādam cilvēkam novēlētu atrast. Protams, paziņoju par to policijai. Viņi teica – lūdzu, novāciet no ceļa braucamās daļas,” raidījumā sacīja sieviete.

Viņa pieļauj, ka nažu novietošana varētu būt savdabīgs protesta veids. Vēl vairāk – iespējams, iejaukta algota banda.

“Sazvanoties ar Kuldīgas cilvēkiem, viņi izstāstīja, ka pa visu Latviju darbojas kāda algota banda – apmēram desmit cilvēku, kas nodarbojas ar melno maģiju un atstāj šādas zīmes vietās, kur plāno būvēt vēja ģeneratorus. Esot runa, ka tos algo Krievija, lai šādi parki Latvijā nebūtu,” stāsta sieviete.

Iedzīvotāja pati ir pret parka izbūvi Cīravā.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

