Iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par to, lai tetovēšanas saloni varētu atsākt savu darbību.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Kristaps Vīksna, kurš skaidroja, ka aprīlī darbu atsāk veikali, bet ir apritējuši seši mēneši, kopš tetovēšanas saloni ir iekļauti Covid-19 “ierobežoto pakalpojumu” sarakstā.

Pēc viņa domām, nekā “ierobežota” tajā nav, jo legāli strādājošo salonu darbība ir pilnībā apturēta.

Vīksna atzīmēja, ka jebkura profesionālā tetovēšanas salona prioritāte, arī pirms pandēmijas, ir bijusi droša pakalpojuma sniegšana. Pēc viņa sniegtās informācijas, epidemioloģiskās drošības pasākumi ir meistara ikdiena, jo katrs klients tiek uztverts kā potenciālais slimību pārnēsātājs.

“Higiēnas prasību kursi, telpu dezinfekcijas plāns, klientu veselības anketa, cimdi, priekšauts, maska, ādas dezinfekcijas līdzeklis, instrumentu un virsmu dezinfekcijas plāns, vienreizlietojamie kušetes ruļļi, skuvekļi, adatas ir tikai daļa no visām prasībām, kas ir obligātas katrā tetovēšanas salonā,” paudis iniciatīvas autors.

Viņš klāstīja, ka kopš 2020.gada marta visiem klientiem obligāta prasība ir Covid-19 anketa un temperatūras mērīšana, piebilstot, ka saņemt pakalpojumu reģistrētā tetovēšanas salonā ir droši.

Iniciatīvas aizstāvji uzskata, ka tetovēšanas saloni spēj sniegt drošu pakalpojumu klientiem, jo to telpas un aprīkojums ir iekārtots pēc stingrām higiēnas prasībām, katram klientam ir individuāla pieeja un klientu plūsma ir pilnībā kontrolēta.

“Lēmumu pieņēmēju ieskatā tetovēšana nav uzskatāma par pirmās nepieciešamības pakalpojumu, bet mūsu klientiem mēs sniedzam nepieciešamus pakalpojums,” paudis Vīksna, lūdzot atļaut tetovēšanas saloniem strādāt.

Pēc viņa sniegtajiem datiem, tetovētāji ir 1,23% no visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Veselības inspekcijas skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu reģistrā ir 34 tetovēšanas saloni un 57 individuālie meistari, savukārt, skaistumkopšanas nozarē ir 1594 saloni un 4591 skaistumkopšanas speciālists.

Viņš norādīja, ka tetovēšanas nozare ir viena no visvairāk regulētajām skaistumkopšanas nozarēm Latvijā, tāpēc, viņaprāt, legāli strādājošu salonu ierobežošana nozīmējot, ka var rasties arvien vairāk “pagrīdes tetovētāju”, kuri neatbilst regulējuma normām par higiēnu, par pulcēšanos un citām prasībām.

Iniciatīvas iesniedzēja ieskatā, tetovēšanas salonu atvēršana noteikti mazinātu nelegālo biznesu, kā arī radītu drošu vidi pakalpojuma sniegšana, un palīdzētu Covid-19 krīzē, kā arī mazinātu tās radītās sekas.

“Sabiedrība no tā iegūs godīgu, legālu tetovētāju darba nodrošinājumu un līdz ar to arī ievērotas higiēnas prasības tetovēšanas pakalpojumu saņemšanā, kontrolētu klientu plūsmu, sniegto pakalpoju apjomu un kvalitāti, klienti varētu saņemt sev vēlamo pakalpojumu drošā un higiēniski pareizā vidē, kā arī netiktu grauta vesela skaistumkopšanas nozares daļa, kas pašlaik nodarbina 1,23% no visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem,” atzīmējis Vīksna.

Iniciatīvai iegūstot 10 000 parakstu, to varēs iesniegt izskatīšanai Saeimā.