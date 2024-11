Foto: SHUTTERSTOCK

Vācijas jaunuzņēmums izstrādājis inovatīvu apbedīšanas metodi – turpmāk cilvēku mirstīgās atliekas varēs kompostēt







Kā vēsta Lietuvas sabiedrisko mediju portāls “LRT.lt”, papildus tradicionālajām apbedīšanas metodēm, Vācija sākusi ieviest jaunu apbedīšanas metodi, kas paredz cilvēku mirstīgo atlieku kompostēšanu.

Berlīnes jaunuzņēmums “Circulum Vitae”, kas izstrādājis šo metodi, to nodēvējuši par “Atgriešanos zemē” (Reerdigung). Viņi ir pirmie Eiropā, kuriem legālā veidā izdevies 40 dienu laikā pārvērst cilvēka mirušo ķermeni mēslojumā.

Uzņēmums norāda, ka izstrādātā metode ir arī dabai draudzīgāka, jo tā nerada oglekļa dioksīda emisijas, kā arī tās procesā netiek izmantots fosilais kurināmais, turklāt iegūtais komposts mēslo augsni.

Kā skaidro pārstāvji, mirušā ķermenis 40 dienas tiek apstrādāts “kūniņās”, kas atrodas Ķīles un Melnās kapsētas vecajās kapličās, tur izvietotajās “medus šūnās”. Šīs divas vieta ir vienīgās Eiropā, kur cilvēku mirstīgās atliekas tiek kompostētas.

Vispirms tiek sagatavots atkārtoti lietojams “kokons”, piepildot to ar salmiem, sienu un ziediem un pievienojot apmēram 150 litrus ūdens. Mirušā cilvēka kailo ķermeni ievieto “kokonā”, pārklājot to ar apmetni. Pakāpeniski noņemot apmetni, cilvēka mirstīgās daļas tiek pārklātas ar augiem. Savukārt, mirušā cilvēka tuvinieki var vērot šo procesu un, ja vēlas piedalīties mirušā apsegšanas rituālā. Kā norāda pārstāvji, tuvinieki ir aicināti “kokonā” ievietot arī piemiņas kartītes un līdzi paņemtos ziedus. Vienīgais nosacījums ir, ka kartītēm ir jābūt no bioloģiski noārdāma papīra.

Pēc atvadīšanās no mirušā, “kokons” tiek aizvērts un īpaši uzglabāts tā dēvētajās “medus šūnās”. Pēc tam, temperatūra “kokonā” dabiski paaugstinās līdz +70 grādu atzīmei. Izmantotais ūdens, temperatūra un skābekļa kombinācija rada piemērotus apstākļus, lai ķermenis īsā laikā sadalītos.

“Atgriešanās zemē” metodei nav nepieciešams izrakt dziļu bedri zemē, vai izmantot zārku. Pietiek vien ar 70cm dziļu bedri, kurā no transportēšanas zārka pārnes aptuveni 120 kg humusa, kas veidojas kokonā no cilvēka mirstīgajām atliekām. Zemē tiek iejaukti arī īpašās smalcināšanas iekārtā sasmalcināti kauli, jo tie nesadalās. Metodes izstrādātāji norāda, ka no cilvēka mirstīgajām atliekām iegūtā augsne ir ļoti auglīga.