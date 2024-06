Vai 16 gadus veciem jauniešiem jāļauj balsot, bet nepirkt alu? Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” norisinās karsta diskusija par alkohola iegādāšanās ierobežošanas iespējām.

Zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks skaidro, ka lielākajā daļā Eiropas šādu ierobežojumu nav: “Es piekrītu, ka varbūt pa naktīm šobrīd esošā kārtība, ka nakts vidū nevar nopirkt, tas būtu okay.”

Advokāts pieļauj iespēju, ka par alkohola tirdzniecības laikiem vēl varētu padiskutēt: “Bet man liekas pilnīgi absurds stāsts par to, ka balsot drīkstēs iet no 16 gadiem, bet alu veikalā no 20 gadiem. Tas, piedodiet, ir…”

Alkoholisms un cilvēks, kurš reizi mēnesī nonāk slimnīcā, tā ir dziļi sociāla problēma. Ierobežojumi neatturēs šādu cilvēku reizi mēnesī nonākt slimnīcā un viņš diez vai to pērk veikalā, kritisks ir Zvejsalnieks.

“Ja alkoholu nodalīs no visām pārējām precēm, tad aizklapēsiet vismaz 50% lauku veikalu ciet. Atliks tikai lielie lielveikali, kas to var atļauties. Tas mazajos pagastos nebūs ne tikai pasta, bet arī veikala,” Zevejsalnieks vaicā: “Kas tajā pagastā paliks?”