"Traktoristam dienas vidū nodzerties nebija problēma!" Krodzinieks Putniņš komentē, kāpēc Latvijā tik daudz lieto alkoholu







Kāpēc mēs Latvijā dzeram tik daudz? Uz šo jautājumu TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā krodzinieks, aldaris un Latvijas bāru asociācijas valdes loceklis Krišjānis Putniņš atbildēja, sakot, ka tas “daļēji ir padomju mantojums, kas nācis klāt no kolhoza laikiem”.

“Uz katriem svētkiem vajadzēja stipro [degvīnu] – polšu – un traktoristam dienas vidū nodzerties nebija problēma! Un tas ir arī tāds turpinājums… Te mēs runājam tā, it kā tauta – mēs visi – dzeram, un starp mums telpā ir vismaz pāris alkoholiķi… Tā tas jau nav! Te ir viens neliels procents, kas rada ļoti lielu patēriņu. Ja tu paskaties uz reģioniem, uz maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem, – tur jau ir tas lielais apjoms,” uzskata krodzinieks Putniņš.

TV24 raidījumā “Preses klubs” tika diskutēts par grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredzēja palielināt vecuma slieksni jauniešiem līdz 20 gadiem līdzšinējo 18 gadu vietā, no kura tiktu viņiem aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienu. Tā kā Saeima otrajā lasījumā 9.maijā nobalsoja pret šiem ierosinātajiem likuma grozījumiem, tad spēkā palika norma, ka alkoholu var nopirkt personas no 18 gadu vecuma.

“Es saprotu, ka tur bija tas arguments, ka arī pusaudži daudz dzer,” tā noraidītos likuma grozījumus komentēja Putniņš.

“Bet šis nav pareizi izdomāts. Viens jautājums, kas arī man radās, – kāds īsti ir tas sods par alkohola nodošanu nepilngadīgai personai? Sodi ir, sākot no 35 līdz 700 eiro. Kā tu iebiedēsi to dzērāju, bezpajumtnieku, kurš sēž pie veikala un gaida to 16 gadus veco jaunieti, kas iet garām? Viņš iedos tam bezpajumtniekam 20 eiro, lai nopērk viņam pa 20 eiro polšu, bet šis vēl pa 5 eiro blašķīti nopirks arī sev. Viņš ir laimīgs! Viņam tas 35-50 eiro sods nav absolūti nekāda motivācija tādas lietas nedarīt,” uzsvēra krodzinieks, aldaris un Latvijas bāru asociācijas valdes loceklis Putniņš TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par to, kādēļ mēs Latvijā tik daudz lietojam alkoholu.

Putiņš uzskata, ka šajā gadījumā jābūt “savādākai atbildībai”, bet par to jau nekas netiekot runāts. “Šis ir tā ātri un lai izpatiktu kaut kādai daļai sabiedrības, organizācijām vai kam… Tas nav pārdomāts lēmums pacelt to vecuma slieksni jauniešiem,” tā palika pie sava krodzinieks Putniņš.

Tāpat jau ziņots, ka 9.maijā Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus – no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18. Saeimai par šiem grozījumiem vēl būs jābalso galīgajā lasījumā. Pašlaik alkohols mazumtirdzniecībā Latvijā ir pieejams visas nedēļas dienas no plkst.8 līdz 22.