Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Foto redzams arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš (JV) un Jānis Dombrava (NA). Foto: Evija Trifanova/LETA

Vai Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") vadītajai valdībai gaidāms jauns sākums?







Vai Evikas Siliņas (“Jaunā Vienotība”) vadītajai valdībai gaidāms jauns sākums? Latvijas Televīzijas (LTV) rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka patlaban koalīcija ir ļoti tuvu tam. Ministru prezidente nākamnedēļ varētu nākt klajā ar darba uzlabošanas jeb valdības restarta plānu. Kā viena no plāna sastāvdaļām tiek minēta atsevišķu valdības ministru nomaiņa.

Ne tikai šīs valdības kritiķi, bet arī paši koalīcijas pārstāvji atzīst, ka valdībai nepieciešams uzrāviens. Premjere Siliņa pirms došanās uz Minhenes drošības konferenci saviem partijas biedriem solījusi, ka atgriežoties nāks klajā ar savu piedāvājumu.

“Iekšienē ir nobriedusi situācija, ka ir nepieciešamas izmaiņas,” LTV pastāstīja Saeimas deputāts no “Jaunās Vienotības” Ainars Latkovskis. “Es diezgan skaidri pateikšu, ka mums ļoti smagi iet ar jautājumiem, kas ir Satiksmes ministrijas pārziņā. Mums ir jāizvērtē, vai mums nav nepieciešams jauns, spēcīgs ministrs, kurš spēj realizēt un pieņemt lēmumus.”

Lai “Progresīvajiem”, kuri savulaik sacīja, ka partiju pārstāvošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens ir šīs valdības stabilitātes garants, nebūtu iemesla atstāt valdību, saskaņā ar LTV rīcībā esošo informāciju viens no variantiem varētu būt, ka arī pārējās divas koalīcijas partijas varētu atsaukt vismaz vienu, vai, panākot vienošanos, pat divus ministrus.

“Ministru prezidentei ir tiesības vērtēt visus ministrus, un tādas tiesības ir arī frakcijām. Mēs vērtēsim visus ministrus, sākot no [finanšu ministra [Arvila] Ašeradena (“Jaunā Vienotība”) līdz [labklājības ministram Uldim] Auguļa (Zaļo un Zemnieku savienība) kungam,” skaidroja “Progresīvo” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs. “Mēs visi vēlamies, lai šī koalīcija turpina strādāt līdz pat nākamajām Saeimas vēlēšanām.”

Arī Zaļo un Zemnieku savienība ir gatava turpināt darbu valdībā kopā ar esošajiem koalīcijas partneriem.

“Kopumā vienoti domājam, kas ir restarts. Tas ietver ne tikai ministru pārbīdi, bet daudz plašāku loku, darba uzlabošanu, piemēram, jautājumus par amatpersonu ievēlēšanu,” norādīja Saeimas deputāts Augusts Brigmanis (Zaļo un Zemnieku savienība).

Ja valdībai pievienotos kāda no opozīcijā esošajām partijām, tad tā jau būtu jaunas koalīcijas veidošana, kurai nepieciešams uzticības balsojums Saeimā.

Viena no restarta plāna sastāvdaļām paredz, ka partijas atteiktos no atsevišķiem ministru portfeļiem, kopīgi vienojoties par to pārdali.