Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas hokeja izlasei augusta beigās “Arēnā Rīga” olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā pret Itāliju, Ungāriju un Franciju būs jācīnās par vienu ceļazīmi uz 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm.

Hokeja aprindās tiek runāts, ka šobrīd īsti vēl nav skaidrs, kurš treneris komandu vedīs cīņā.

Teorētiski tam jābūt Bobam Hārtlijam, kurš izlasi trenē kopš 2017. gada un publiski vairākkārt paudis, ka viens no viņa karjeras mērķiem ir Latviju aizvest līdz Pekinas olimpiādei.

Hārtlijs trīs gadus gan sēž uz diviem krēsliem, jo ir arī KHL kluba Omskas "Avangard" galvenais treneris, pavasarī izcīnot Gagarina kausu, saņemot līgas labākā trenera balvu.





































































































































Latvijas hokeja izlase

Arī tagad viņam jāgatavo Omskas komanda jaunajai sezonai, kurai olimpiskās kvalifikācijas laikā iekrīt pēdējais pārbaudes turnīrs. “Avangard” nealkstot laist treneri uz Rīgu, runā, ka arī pats Hārtlijs īsti neraujas. Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis sarunā ar “Latvijas Avīzi” bija steidzīgs un īss.

“Pagaidām nav pamata uztraukties. Notiek sarunas ar “Avangard”, tāpēc šobrīd neko nevaru komentēt.”

Tikmēr Latvijas hokeja koridoros jau mēļo, ka Latvijas izlases galvenā trenera amatam uzrunāti trīs citi kandidāti – Artis Ābols, Harijs Vītoliņš un Leonīds Tambijevs. Vai tiesa? “Latvijas Avīze” sazinājās ar visiem trim.

Artis līdz piektdienai treniņos strādā ar Latvijas izlases kandidātiem, kas vēl nav savos klubos vai kuri izlasē līdz šim nav bijuši.

“Šobrīd ir īsa nometne, pēc tam no 9. augusta, bet oficiāli no 16. augusta jau oficiāls sagatavošanās posms kvalifikācijai. Par Hārtliju? To nemāku komentēt, bet ar Bobu esam arī tagad runājuši,” tā Ābols, kurš šosezon turpinās strādāt Jelgavas “Zemgale/LLU”.

Harijs Vītoliņš runas par iespējamo pievienošanos izlases treneru korpusam šobrīd nevēlas komentēt.

“Pagaidām neko daudz diemžēl nevaru pateikt,” tā Harijs, kurš sazvanīts, braucot auto. Savukārt Tambijevs jau ir Kazahstānā, kur gatavo Karagandas “Saryarka” gaidāmajai sezonai.

“Negribu skriet pa priekšu notikumiem un komentēt. Mūs, trenerus, var daudzi uzrunāt, bet mēs jau nepieņemam lēmumus. Šajā gadījumā labāk paklusēšu.”