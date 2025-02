Foto. Scanpix/LETA

Vai indeksēta tiek arī pensijas piemaksa? Noskaidrojam!







Kura pensijas daļa tiek indeksēta – visa vecuma pensija kopā ar piemaksu vai tikai pensijas bez piemaksas? Jautā Uldis Rēzeknē.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Iveta Daine paskaidro – tiek indeksētas vecu­ma pensijas bez piemaksas.

2024. gada 1. oktobrī tika indeksēta visa piešķirtā pensija, ja tā nepārsniedza 683 eiro. Savukārt pensijām, kas lielākas par 683 eiro, indeksēja tikai daļu – 683 eiro.

Piemaksa par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decem­brim netiek indeksēta, bet tā tiek palielināta par katru stāža gadu.

2024. gada 1. oktobrī palielinājums bija šāds:

no 2,28 līdz 2,43 eiro – ja vecu­ma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai ja invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pen­sijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim,

no 1,52 līdz 1,62 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997. gada 1. janvāra.

Piemēram, ja pensija piešķirta 2001. gadā un stāžs līdz 1996. gada 31. decembrim ir 30 gadu, no 2024. gada 1. oktobra piemaksa ir 30 x 1,62 = 48,60 eiro.