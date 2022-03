Jānis Pekša Publicitātes foto

Vai karš šobrīd notiek arī digitālajā pasaulē? Skaidro IT eksperts Ieteikt







Jānis Pekša, biznesa augstskola “Turība” IT virziena vadītājs, TV24 “Preses klubā” norāda, ka šobrīd karš savā ziņā notiek arī digitālajā pasaulē. Arī pasaules vadošie hakeri ziņo, ka viņiem ir izdevies piekļūt nozīmīgiem datiem, šobrīd gan vēl ir jāsagaida, kad viņi tos publicēs, lai saprastu, ko tieši viņi šajos datos ir ieraudzījuši.

“Bēdīgi, ka arī Ukrainā visi resursi, kas ir valsts līmenī, diezgan pamatīgi tiek ietekmēti. Mēs esam redzējuši arī šīs pašas intervijas, kas notiek tiešsaistē – raustās signāls, nav tik labs savienojums ar ārpasauli, lai varētu nosūtīt aktuālo, kas tur tieši notiek. Kā jūs redzējāt, pirmajās divās nedēļās mēs momentā varējām redzēt dažādos neoficiālos saziņas avotos, kas tur tiešām notiek, – tiešsaistes video, attēlu translācijas un tamlīdzīgi. Šī infratruktūra diezgan labi sadragāja to visu,” norāda J.Pekša.

Raidījuma vadītājs uzdeva arī jautājumu par digitālajām iespējām kara laikā. Jau ir redzams, ka kiberuzbrukumu skaits šajās valstīs ir palielinājies. IT eksperts gan norāda, ka kibernoziegumi šobrīd iet roku rokā arī ar dažādiem citiem risinājumiem.

“Veidot dezinformāciju, stāstīt vienu, kad patiesībā ir kaut kas cits, gan viena, gan otra puse to cenšas līdzīgi. Kad Krievijas televīzijā var redzēt, ka kāds stāv aizmugurē ar plakātu, tur nekāds hakeris to nav darījis, tur ir fizisks cilvēks. Arī tas pats “deep fake”, kad tiek runāts viens, bet ar datora palīdzību uztaisīts kas cits, pieņemsim, ar to pašu Putina attēlu,” tā J.Pekša.

Vaicāts par dažādiem variantiem, kā varētu citu valstu saturu pārraidīt Krievijas vietnēs, IT eksperts rosina atverēties par to, ka šādi gājieni var būt krimināli sodāmi, tāpēc ar ko tādu nevajadzētu aizrauties.