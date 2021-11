Latvijai ir sagatavoti rīcības plāni gadījumiem, ja situācija uz robežas ar Baltkrieviju mainīsies, paziņojumā presei norāda iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP).

Iekšlietu ministrija (IeM) aģentūru LETA informēja, ka Valsts robežsardze un citi dienesti rūpīgi seko ziņām no Polijas-Baltkrievijas robežas un notikumu attīstībai Baltkrievijā. Pirmdien notikusi kārtējā sanāksme starp IeM, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un atbildīgajiem dienestiem. Tāpat notikusi sazināšanās ar kolēģiem Lietuvā un Polijā.

Lai arī pēdējās nedēļās ievērojami saasinājusies situācija uz Polijas-Baltkrievijas robežas, Latvija novēro ievērojami mazāku nelikumīgo robežšķērsotāju skaitu, bet situācija var mainīties, un arī mainīgajiem scenārijiem IeM esot sagatavojusi rīcības plānus.

Turpinās sadarbība starp Valsts robežsardzi, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem dienestiem, lai nodrošinātu robežas aizsardzību. Nepieciešamības gadījumā nekavējoties tikšot lemts par robežkontroles pastiprināšanu.

IeM atgādina, ka jau ir ierīkota vairāk nekā puse pagaidu dzeloņstiepļu žoga uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un darbus plānots pabeigt novembrī. Tāpat Ministru kabinetā ir atbalstīts un Saeimā iesniegts likumprojekts, lai nodrošinātu ātru un efektīvu robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.

Reaģējot uz situācijas saasināšanos uz Polijas robežas, Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) sociālajā tīklā “Twitter” ierakstījis, ka turpinās Baltkrievijas hibrīduzbrukuma eskalācija pret Poliju. Latvija esot vienota ar Poliju un pieprasa, lai ES un ES valstis atbalstītu Poliju šajās grūtajās stundās.

A standoff continues. Some people storming the border are equipped with wire cutters. pic.twitter.com/iD9PPVxlft

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021