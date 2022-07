Esam pārliecināti? Vai Latvijas elektroniskais paraksts tiešām derēs Eiropā? Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Avīzes” redakcijā vērsās Ilze no Rīgas, kura izmantojusi drošu elektronisko parakstu “eParaksts mobile”, lai parakstītu vairākus dokumentus, kurus bijis nepieciešams iesniegt oficiālā valsts iestādē citā Eiropas Savienības valstī.

“Liels bija mans pārsteigums, kad no iestādes saņēmu atbildi, ka atsūtītie faili nav atverami, jo to formāts nav atpazīstams, līdz ar to – dokumenti, iespējams, pat esot viltoti,” pieredzēto stāsta rīdziniece. “Rodas jautājums – vai Latvijas e-paraksts tiešām ir leģitīms ārpus mūsu valsts robežām?”

Lai rastu situācijas skaidrojumu, uzrunājām par “eParaksts mobile” atbildīgo iestādi Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kas elektroniskā paraksta interneta vietnē raksta: “Šobrīd “eParakstu” uztur un nodrošina VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” – vienīgais uzticamības pakalpojumu sniedzējs Latvijā.”

“Elektroniskie dokumenti, kas parakstīti ar LVRTC radītajiem rīkiem, tostarp “eParaksts mobile”, ir derīgi visās ES dalībvalstīs,” apgalvo Latvijas Valsts radio un televīzijas centra Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine.

“LVRTC ir reģistrēts kā uzticamības pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kā arī Eiropas Savienībā. Savukārt “eParaksts mobile” ir izveidots, ievērojot stingras drošības procedūras un normatīvus, un tas atbilst augstākajām drošības prasībām, kuras nosaka Latvijas un ES likumdošana.

2020. gadā “eParaksts mobile” tika atzīts par kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas rīku(QSCD), un ar to veiktam parakstam gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, sākot no 2020. gada 28. jūnija, ir tāds pats juridisks spēks(QES – kvalificēts elektroniskā paraksta līmenis)kā ar roku uz papīra radītam parakstam.”

Jāizvēlas noteikts dokumenta formāts

Viņa iesaka, parakstot dokumentus, kas adresēti partnerim vai organizācijai Eiropas Savienībā, izvēlēties ASiC-E formātu. “Tas ir Eiropas Savienības vienotais elektronisko dokumentu formāts, un to atpazīst visas Eiropas Savienības dalībvalstis,” apgalvo Latvijas Valsts radio un televīzijas centra darbiniece.

“ASiC-E dokumentu formāts ļaus adresātam dokumentu atvērt, pārbaudīt un parakstīt. Savukārt, ja dokumenta adresāts atrodas ārpus Latvijas vai Eiropas Savienības, ieteicams izmantot PDF dokumentuformātu.

Ja elektroniski parak­stītus dokumentus nepieciešams nosūtīt adresātam, kurš neatrodas Eiropas Savienībā, ir ieteicams iepriekš noskaidrot informāciju konkrētajā iestādē, kādos formātos tiek pieņemts elektroniski parakstīts dokuments. Katrā valstī ir savi likumi, kas nosaka, kāda formāta elektroniski parakstīti dokumenti tiek pieņemti.”

Svarīgi informēt par atvēršanas iespējām

Kā rīkoties, ja institūcija ārpus Latvijas apgalvo, ka nevar atvērt ar e-parak­stu parakstītu dokumentu? Vineta Sprugaine iesaka ik reizi, izmantojot parakstu, pievienot elektroniskajai vēstulei informāciju par konkrētā dokumenta atvēršanas iespējām.

“Lai atvērtu eDoc, ASiCE-e un PDF formāta dokumentus un iepazītos ar to saturu, iesakām izmantot portālu “eparaksts.lv”, spiežot pogu “Pārbaudīt vai parakstīt” vai izmantojot pro­grammu “eParakstītājs 3.0″,” skaidro Valsts radio un televīzijas centra darbiniece.

“Kopš 2016. gada “eParak­sta” vietnēs “eParakstītājs 3.0” un portālā “eParaksts.lv” ir iespējota funkcija, kas nodrošina elektroniski parakstīta dokumenta derīguma pārbaudi visā Eiropas Savienībā, ja dokuments parakstīts ASiC-E formātā.

Tāpat iespējams izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto vienoto dokumentu pārbaudes rīku. “eParaksta” vietnēs tiek nodrošināta arī ASiC-E dokumentu formāta atvēršana un pārbaude, kas ļauj droši un ērti parakstīt un apskatīt dokumentus, kas parakstīti Eiropas Savienībā.” Viņa gan piebilst, ka katrā ES dalībvalstī papildus vienotajiem ES normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko parakstīšanos, tiek izdoti nacionālie normatīvie akti, tāpēc dažādu valstu pieredze un rīcība var atšķirties.