Vai nāve sūta priekšvēstnešus? Mistiskas pazīmes, kas brīdina par nelaimes tuvošanos 0
Ir stāsti, kurus cilvēki atceras vēl gadiem vai pat mūžīgi. Kāds pēkšņi pēdējā brīdī atsakās no brauciena ciemos un vēlāk uzzina, ka uz ceļa tieši tajā brīdī notikusi avārija. Kāds spiests atgriezties mājās, jo kaut ko piemirsis paņemt, bet vēlāk izrādās, ka šīs aizkavētās minūtes patiesībā paglāba no nelaimes.
Vai tās ir tikai sakritības? Vai cilvēka zemapziņa pamana to, ko prāts vēl nespēj izskaidrot? Vai varbūt intuīcija tiešām reizēm brīdina par briesmām?
Ezotērikā mēdz uzskatīt, ka cilvēkam ir iekšēja brīdinājuma sistēma. Tā ne vienmēr “runā” skaļi. Bieži tā parādās kā nepatīkama sajūta vēderā, smagums krūtīs, pēkšņs drebulis, doma “nedari to” vai neskaidra, bet ļoti spēcīga vēlme mainīt plānus.
Protams, šādas pazīmes nevar uztvert kā drošu pareģojumu. Ne katrs slikts sapnis nozīmē nelaimi, un ne katra trauksme ir mistiska zīme, daudz biežāk trauksmei ir pavisam citi izskaidrojumi. Taču ir brīži, kad intuīcija ir tik uzstājīga, ka to nevajadzētu viegli atmest. Un ja vēl sakrīt vairākas pazīmes, iespējams, ir vērts tajās ieklausīties un nedaudz piekoriģēt plānus.