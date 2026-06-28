FOTO: Shutterstock

Vai nāve sūta priekšvēstnešus? Mistiskas pazīmes, kas brīdina par nelaimes tuvošanos 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:35, 28. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ir stāsti, kurus cilvēki atceras vēl gadiem vai pat mūžīgi. Kāds pēkšņi pēdējā brīdī atsakās no brauciena ciemos un vēlāk uzzina, ka uz ceļa tieši tajā brīdī notikusi avārija. Kāds spiests atgriezties mājās, jo kaut ko piemirsis paņemt, bet vēlāk izrādās, ka šīs aizkavētās minūtes patiesībā paglāba no nelaimes.

Lietas, ko ārvalstu tūristi apbrīno Latvijā – mēs paši pie tām jau esam pieraduši
Kokteilis
“Mani satrauc nostāšanās tumsas pusē” – Raimonda Paula mazmeitas pārdomas par valodām Latvijā uzkurina emocijas
“Tā vairs nebūs!” Saimniecība, kurā pašlasīšanai piedāvā zemenes, atklāj, cik bezkaunīgi izrīkojusies kāda četru vīriešu kompānija
Lasīt citas ziņas

Vai tās ir tikai sakritības? Vai cilvēka zemapziņa pamana to, ko prāts vēl nespēj izskaidrot? Vai varbūt intuīcija tiešām reizēm brīdina par briesmām?

Ezotērikā mēdz uzskatīt, ka cilvēkam ir iekšēja brīdinājuma sistēma. Tā ne vienmēr “runā” skaļi. Bieži tā parādās kā nepatīkama sajūta vēderā, smagums krūtīs, pēkšņs drebulis, doma “nedari to” vai neskaidra, bet ļoti spēcīga vēlme mainīt plānus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Polijas izlūkdienests atklājis, kādas darbības Putins plāno veikt Baltijā – varētu tikt izmantots “zaļo cilvēciņu” modelis
Zeķes sandalēs var atpūsties! Atrasta cita vīriešu vasaras tendence, kas dāmām šķiet kaitinoša
Putinu stūrī spiež paša padomdevēji un scenārijs, ko viņi piedāvā, ir bīstamāks par visu līdzšinējo

Protams, šādas pazīmes nevar uztvert kā drošu pareģojumu. Ne katrs slikts sapnis nozīmē nelaimi, un ne katra trauksme ir mistiska zīme, daudz biežāk trauksmei ir pavisam citi izskaidrojumi. Taču ir brīži, kad intuīcija ir tik uzstājīga, ka to nevajadzētu viegli atmest. Un ja vēl sakrīt vairākas pazīmes, iespējams, ir vērts tajās ieklausīties un nedaudz piekoriģēt plānus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Eksperti brīdina: gulēšana ar slapjiem matiem var beigties ne tikai ar nekārtīgu frizūru
Kokteilis
Šāds apģērbs var pievienot papildu kilogramus: 10 lietas, kas “spēlē” pret jums
Kokteilis
10 dīvaini četrdesmitgadnieku ieradumi – agrāk viņi paši par tiem smējās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.