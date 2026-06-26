Eksperti brīdina: gulēšana ar slapjiem matiem var beigties ne tikai ar nekārtīgu frizūru 0
Ja jums ir gari mati, droši vien ne reizi vien gadījies, ka pietrūkst laika tos izžāvēt pirms došanās ārā vai gulētiešanas. Taču vai vecmāmiņai tiešām bija taisnība par riskiem? Slapji mati var būt kaitinoši, bet vai tie patiešām var būt par iemeslu saslimšanai?
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Ģimenes ārsts Metjū Goldmans skaidro iespējamos riskus, kas saistīti ar slapjiem matiem, tostarp dažus aspektus, par kuriem daudzi nemaz neaizdomājas.