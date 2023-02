Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Vai pakalpojuma sniedzējs drīkst pieprasīt maksu par rēķinu? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai pakalpojuma sniedzējs var prasīt maksu par rēķina sagatavošanu, ko atsūta elektroniski uz e-pastu? Vai par rēķina sūtīšanu pa pastu jāmaksā pakalpojuma saņēmējam?” – jautā Aivars D.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs paskaidro – rēķins par pakalpojuma sniegšanu ir darījumu apstiprinošs dokuments, tāpēc patērētājam ir tiesības to saņemt bez atsevišķas maksas, ja konkrētā pakalpojuma sniegšana tiek organizēta, patērētājiem veicot rēķinu apmaksu.

Vienlaikus svarīgi apzināties, ka pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pašam noteikt to, kādā veidā tiek organizēta attiecīgā pakalpojuma pārdošana.

Tajā skaitā pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt maksu par tādu rēķina saņemšanas veidu, kurš atšķiras no tā, kas patērētājiem tiek piedāvāts kā parastais bezmaksas rēķina izsniegšanas veids. Līdz ar to atbilde uz jautājumu, vai par rēķina nosūtīšanu pa pastu jāmaksā pakalpojuma saņēmējam, atkarīga no tā, kādos veidos pakalpojuma saņēmējam ir iespējas saņemt rēķinu. Ja nosūtīšana pa pastu ir vienīgais rēķina saņemšanas veids, tai jābūt bez maksas.