Spēcīga zemestrīce satricina Turciju un Grieķiju

Vai spēcīgajā zemestrīcē Grieķijā un Turcijā ir cietuši Latvijas valstspiederīgie? ĀM komentārs





Patlaban nav informācijas par to, ka zemestrīcē Turcijā un Grieķijā būtu cietis kāds Latvijas valstspiederīgais, aģentūrai LETA pavēstīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris.

Piektdien Turcijas rietumos un Grieķijā spēcīgā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 27 cilvēki. Septiņas magnitūdas stiprajā zemestrīcē kopējais cietušo skaits pārsniedz astoņus simtus.

“Varu apstiprināt, ka vēstniecības Turcijā un Grieķijā aktīvi strādā un mums nav ziņu, ka būtu cietis kāds valstspiederīgais,” norādīja ministrijas pārstāvis, piebilstot, ka no abām vēstniecībām vakar tika izplatīts aicinājums atsaukties valstspiederīgos, kuriem būtu nepieciešama palīdzība.

Gadījumā, ja vajadzīga konsulārā palīdzība, ĀM aicina zvanīt uz Konsulārā departamenta diennakts tālruni ārkārtējām situācijām: +371 26 33 77 11 vai rakstīt uz e-pastu “palidziba@mfa.gov.lv”.

Kā vēstīts, zemestrīces epicentrs atradās netālu no Izmiras kūrortpilsētas Turcijā un tā bija jūtama no Atēnām līdz Stambulai. Tai sekojuši vairāk nekā 500 pēcgrūdieni, stiprākais no tiem sasniedzis piecas magnitūdas. Zemestrīce arī izraisījusi nelielu cunami Egejas jūrā, kas ieplūdis Seferihisaras pilsētas ielās uz dienvidiem no Izmiras.

Vislielākos postījumus zemestrīce nodarījusi Izmirā, kas ir Turcijas trešā lielākā pilsēta ar 4,3 miljoniem iedzīvotāju, un tās apkaimē. Sagruvušo ēku drupu pārmeklēšanā iesaistīti aptuveni 5000 glābēju ar 20 īpaši apmācītiem suņiem un 751 tehnikas vienība, pastāstījis Turcijas vides un pilsētplānošanas ministrs Murats Kurums.

Darbi turpinājušies visu nakti, un līdz šim no gruvešiem izdevies atrakt vismaz simt izdzīvojušos.

Ministrs brīdinājis cilvēkus netuvoties daļēji sagruvušajām ēkām.

Varas iestādes uzcēlušas 750 teltis, lai izmitinātu bez pajumtes palikušos cilvēkus, un nodrošinājušas viņus ar lauka virtuvēm.

ASV Ģeoloģijas dienests (USGS) ziņoja, ka zemestrīces epicentrs atradies Egejas jūrā 14 kilometrus uz ziemeļiem-ziemeļaustrumiem no Samas salas.