"Vai tiešām jāpieļauj doma, ka bērns, ejot uz skolu, kāps pāri līķim?!" Vieni dusmīgi par kāpņutelpā guļošo jaunieti, citi rīkojas un aizved prom





Kopš pavasara Priekuļu pusē esošā daudzstāvu nama kāpņutelpā un pie tās mitinās kāds vīrietis. Vietējie iedzīvotāji visādi centušies jaunajam vīrietim palīdzēt – kurš sviestmaizi nopirka, kurš eiro iedeva, pat kundzes segu un spilvenu sarūpēja.

“Kaut kādā veidā pēc daudzām sūdzībām kaut kur jaunais vīrietis pazuda. Klāt novembris, un vīrietis ir atpakaļ – dzīvo uz soliņa vai guļ pie veikala. Nevar izstāstīt esošo smaku, jo kā tualete tiek izmantota tā pati kāpņutelpa.

Esam saukuši policiju, ātro palīdzību. Pat ja viņu paņem, pēc dažām stundām cilvēks ir atpakaļ. Pie lielāka aukstuma pat bail iedomāties, kas notiks.

Vai tiešām man būtu jāpieļauj doma, ka mans bērns, ejot uz skolu, kāps pāri līķim?! Kurš var atrisināt šo jautājumu? Kurš no dienestiem ir atbildīgs? Mēs ar kaimiņiem jau esam ļoti noguruši no pretīgās smakas, no netīrības, no diskomforta un bailēm,” stāsta Elisone.

“Bez Tabu” ierodas Priekuļu novada ciemā Liepa, Pāvila Rozīša ielā 6. Daudzstāvu namā mitinās vairāki desmiti iedzīvotāju, taču tikai viens nakšņo pie mājas.

Betona klons pie nama kāpņutelpas bieži vien kļūst par meklētā vīrieša gultasvietu. Brīžos, kad laikapstākļi pavisam nelutina, vīrietis jau nama iekštelpās meklē kādu siltāku vietiņu.

Kā atklāj vietējie, tad nama kāpņutelpu par savu dzīvesvietu esot izvēlējies aptuveni 35 gadus vecais ciema iedzīvotājs Vovka. Teju katru dienu Vovka arī ielūkojas turpat līdzās esošajā pārtikas veikaliņā.

“Viņš taču nāk uz šejieni. Viņam dod naudu, un viņš nāk odekolonu pirkt. Viņam tepat dzīvo vecmāmiņa un onkulis, bet viņu nelaiž mājā,” stāsta pārdevēja.

Sastopot vīrieša radinieku, noskaidrojam, ka Vovkam ir kāds nelāgs ieradums – alkohola lietošana.

Radinieki esot vairākkārt mēģinājuši vest Vovku pie prāta, taču tagad atmetuši tam ar roku. Tikmēr kaimiņi par redzēto ziņo vietējam pagastam.

Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja par konkrēto gadījumu runāt nevēlas, aizbildinoties ar datu aizsardzību. Taču apstiprina, ka dienests vīrietim palīdzējis pat vairākkārt.

“Šādās situācijās tiek sniegta maksimāli iespējamā palīdzība. Piesaistām arī dažādas atbalsta organizācijas. Sociālais dienests var palīdzēt, ja pats cilvēks ir gatavs lūgt vai pieņemt šo palīdzību. Var pievest zirgu pie ūdens, bet nevaram piespiest to dzert,” atklāj Skaidrīte Astahovska-Eglīte, Priekuļu novada sociālā dienesta vadītāja.

Atklājas, ka Vovka vien dažas dienas pirms “Bez Tabu” ierašanās jau aizvests tālu prom no Priekuļu novada.

“Tajā naktī viņš ir gulējis uz ielas. No diviem naktī līdz rītam. Lietū. Un viņš bija viscaur slapjš. Un viņam pa nakti nozaga kurpes. Saliku mašīnā plēvi. Iesēdināju un vedu projām.

Viņš pašlaik arī ir krīzes centrā. Es domāju, visi jau bija viņu norakstījuši, bet, es domāju, neviens cilvēks virs zemes nav norakstīts. Viņam vienmēr ir iespēja pacelties un mainīt savu dzīvi. Vienmēr! Līdz pat pēdējam elpas vilcienam tas ir iespējams,” Ilzīte Ozola, pensionēta lokālmācītāja.

Vovka nogādāts īpašā krīzes centrā, kur saņemot gan pajumti, gan arī veselības aprūpi. Pāvila Rozīša ielas sestā nama iemītnieki Vovkam vēl veselību, taču ļoti cer, ka vīrietis vairs neatgriezīsies uz dzīvi nama kāpņutelpā.