Vai apvērsuma mēģinājums ASV? Kapitolijā ielauzušies Trampa atbalstītāji

Vai “Twitter” ļaus Trampam atgriezties platformā? Ieteikt 1







Sociālais tīkls “Twitter” neļaus eksprezidentam Donaldam Trampam atgriezties platformā, pat ja viņš vēlreiz kandidēs uz amatu, trešdien paziņoja kompānijas finanšu direktors Neds Segals.

“Kā mūsu politika strādā – kad tu esi noņemts no mūsu paltformas, tu esi noņemts no mūsu platformas, vai tu būtu komentētājs, finanšu direktors vai esošā vai bijusī valsts amatpersona,” intervijā telakanālam CNBC pavēstīja Segals. “Mūsu politika ir paredzēta tam, lai nodrošinātu, ka cilvēki nekūda uz vardarbību. Un ja kāds to dara, mēs viņu noņemtu no paklapojuma un mūsu politika neļauj cilvēkiem atgriezties.”

Tviteris pēc Trampa atbalstītāju uzbrukuma 6.janvārī ASV Kapitolijam nobloķēja Trampa privāto kontu @realDonaldTrump.

Arī sociālais tīkls “Facebook” apturēja Trampa profilu darbību, lēmumu skaidrojot ar Trampa vēlmi “apdraudēt mierīgu un likumīgu varas nodošanu”.

Tviteris bija iecienīts Trampa komunikācijas līdzeklis un viņa konta slēgšanas brīdī tam bija vairāk nekā 80 miljoni sekotāju.

Jau vēstīts, ka vairāki simti Trampa atbalstītāju 6.janvārī Vašingtonā iebruka Savienoto Valstu Kapitolijā, kad tur bija sapulcējies Kongress, lai oficiāli apstiprinātu demokrāta Džo Baidena uzvaru prezidenta vēlēšanās.

Sadursmju gaitā tika raidīti šāvieni, un vardarbībā pieci cilvēki zaudēja dzīvību.