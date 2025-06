Foto: Freepik.com

Kā izvairīties no kuņģa problēmām atvaļinājuma laikā: uztura speciāliste atklāj 5 galvenos ieteikumus, lai ceļojumā nenāktos piedzīvot vēdersāpes Ieteikt







Ceļojumi sniedz iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, iepazīt jaunas kultūras, nobaudīt vietējo virtuvi un atpūsties no darba spriedzes. Taču bieži vien šīs pozitīvās pieredzes aizēno negaidītas veselības problēmas – īpaši saistītas ar gremošanas sistēmu. Vēdersāpes, vēdera pūšanās, caureja vai slikta dūša var radīt lielu diskomfortu un būtiski ietekmēt ceļojuma kvalitāti. Daudzi no šiem traucējumiem rodas nepareiza uztura, dehidratācijas vai pārmērīgas jaunu ēdienu lietošanas rezultātā.

Reklāma Reklāma

Lai izvairītos no šādām neērtībām un ceļojuma laikā justos labi gan fiziski, gan emocionāli, ir vērts pievērst lielāku uzmanību saviem uztura paradumiem. Britu dietoloģe Gabriela Pikoka dalījusies ar pieciem vienkāršiem, bet efektīviem uztura padomiem, kas palīdzēs saglabāt kuņģa veselību un izbaudīt atvaļinājumu pilnā apmērām, bez liekām vēdergraizēm.

Sāciet dienu ar olbaltumvielām

Laba dienas sākšana bieži vien nosaka tās kvalitāti, tas attiecas arī uz mūsu uzturu. Dieteloģe uzsver, ka brokastis ir vissvarīgākā ēdienreize, jo tās ietekmē gan enerģijas līmeni, gan vielmaiņu visas dienas garumā. Svarīgi ir ne tikai paēst, bet arī izvēlēties barojošus produktus ar augstu olbaltumvielu saturu. Piemēram, omlete ar dārzeņiem, pilngraudu maize ar avokado vai grieķu jogurts ar svaigām ogām, ir lieliski brokastu ēdieni. Šāds sabalansēts brokastu komplekts palīdzēs ilgāk saglabāt sāta sajūtu un novērst vēlmi pēc uzkodām starp ēdienreizēm, jo tieši uzkodās cilvēki visbiežāk izvēlās neveselīgus našķus.