Foto: SHUTTERSTOCK

Bērnam jau 16 gadi, taču viņš turpina mācīties vidusskolā. Vai saņemšu ģimenes pabalstu? Ieteikt







Kas notiek ar ģimenes pabalstu, kad bērns ir sasniedzis 16 gadu vecumu, bet turpina mācīties? Atbilde rodama VSAA skaidrojumā turpinājumā.

Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 16 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā). Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.

Ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9.klasi, ģimenes valsts pabalsta izmaksa turpinās līdz 30.septembrim. Tāpat arī par katru vidusskolas klases audzēkni ģimenes valsts pabalstu maksā līdz 30 septembrim un pēc tam, ja no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski ir saņemta informācija, ka bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā), VSAA turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Ja informācija par kārtējo mācību gadu no IZM nav saņemta, tad pabalsta izmaksu pārtrauc no 1.oktobra.

Piemēram: Anna šogad pabeidza 9.klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30.septembrim un jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Anna turpina mācīties vidusskolas 10.klasē, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Anna turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12.klases absolvēšanas, neatkarīgi no jaunieša vecuma, pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1.jūlija. Ja pēc 12.klases absolvēšanas jaunietis turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā) un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Piemēram: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12.klasi. Nākamajā mācību gadā plāno apgūt namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksās līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē, VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.

Piemēram: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot četru gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1.kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2.kursā, VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Par bērnu ar invaliditāti ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Arī par bērnu ar invaliditāti pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.