Vai visi Krievijas oligarhi ir žuļiki? Kremļa opozicionārs interesanti stāsta par oligarhu domāšanas veidu

No oligarhiem nekad neko nevajadzētu gaidīt. Pirmkārt, Krievijas oligarhi vienmēr ir bijusi noziedzīga, zaglīga un korumpēta vide, kas savas bagātības ir saņēmusi ne par ko. Viņi paši iesākumā, deviņdesmitajos gados, ieguldīja milzīgu naudu tajā idejā, ka viņi ir tik pašpietiekami un talantīgi, ka visi šie miljardi – ka viņi nav tos nozaguši, bet gan nopelnījuši ar spējām, savām rokām. Viņi bieži citēja rakstnieka Sergeja Davlatova teikto: “Sievietes šādus cilvēkus mīl ne viņu bagātības dēļ, bet to īpašību dēļ, kuras viņiem ļāva palikt bagātiem.” Protams, tas viss ir meli – visi Krievijas oligarhi ir “žuļiki”, krāpnieki un zagļi. Tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” oligarhu vidi Krievijā raksturoja Kremļa opozicionāra, Youtube kanāla “Feigin Live” izveidotājs Marks Feigins.

“Ir, protams, atsevišķi gadījumi, kad oligarhs nepelnīja uz citu ekspluatācijas rēķina. Ir tādi divi brāļi no Vologdas, Hofmaņi vai Gofmaņi, – viņi aizbrauca uz Losandželosu, tur viņiem 40 miljardu vērts spēļu konsoļu bizness. Protams, ko viņi te [Krievijā – red.] varēja nozagt? Viņi izstrādāja programmnodrošinājumu un aizbrauca, atdalījās no politikas un dzīvo Silīcija ielejā. Jā, ir tādi cilvēki. Krievu zemē ir dažādi cilvēki. Bet uzsveru – tie ir atsevišķi gadījumi!” Feigins tupina:

“Bet lielākā daļa oligarhu – abramoviči, fridmani, usmanovi utt. Paskatieties, kā viņi nopelnīja savu naudu. Viņi apzaga resursus, ar kuriem Krievija ir bagāta. Resursu ekspluatācija viņus padarīja bagātus, nevis talanti.

Tie ir cilvēki ar ļoti ierobežotām spējām. Viņu vidū ir arī izglītoti cilvēki, ir arī varbūt ar kādām spējām, bet ne izcilām. Ne tādām kā, piemēram, Īlonam Maskam, lai arī kā pret viņu neizturētos. Viņš no nulles ir izdomājis lielu daudzumu projektu, palaidis tos, un tie kļuva veiksmīgi. Pasakiet,

kuri no viņiem [krievu oligarhiem – red.] ir lidojuši kosmosā, radījuši elektroauto? Kāds no viņiem ir radījis saules paneļus? Nē, viņi visi pumpēja naftu, gāzi, tirgojās ar metāliem, polimetāliskām rūdām, naftas ķīmiju, minerālmēsliem.”

“Kāda saistība Abramovičam ar miera sarunām? Ļoti liela! Viņš tādejādi mēģina izbēgt no sankciju spiediena, pirmkārt, no ASV puses, jo ES un britu sankciju sarakstos viņš jau ir un no tā arī ir cietis. Piemēram, viņš pārdevis par 2.5 miljardiem mārciņu savu futbola klubu “Chelsie” un naudu it kā nodevis kaut kādā palīdzības fondā Ukrainai. Tiesa gan, viņu piespieda, viņš šo naudu pat neredzēja – skaidrs, ka viņš procesam piekrita, vēloties izvairīties no atbildības, jo viņam ir daudz kopēja ar Putinu, tajā skaitā bizness. Vienkārši viņš laikus sajuta, kurš zaudēs un izvēlējās puses.”