Foto: Evija Trifanova/LETA

Vai zirgu dzelzceļš pietuvinās Pārdaugavu Rīgai? Ieteikt 1





Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Vēstnesis pirms 100 gadiem rakstīja:

Tramvaju kustības atjaunošanu Pārdaugavā apspriedīs šovakar pilsētas domes sēdē. Kā dzirdams, tad pilsētas valde likšot priekšā pabalstīt valdības nodomātā zirgu dzelzceļa ierīkošanu.

Ja Pārdaugavu grib atdzīvināt un pievienot atkal Rīgai, kā tas bija priekš kara, tad ir jārūpējas par pietiekošiem satiksmes līdzekļiem. Bet vai zirgu dzelzceļš izpildīs šīs cerības, par to gan jāšaubās. Vai tas nebūs tikai dārgs, bet veltīgs mēģinājums?

Droši panākumi sagaidāmi tikai ar elektriskā tramvaja atjaunošanu. Ja pilsētai pašai nav tagad iespējams to darīt, ja valdība to nevar uzņemties, kāpēc tad neatļaut to tramvaju sabiedrībai, kura grib un var pie šī darba stāties?

Tiklab Pārdaugavas, kā visas pilsētas intereses prasa, ka šis jautājums tiek izšķirts visdrīzākā laikā, ka nākošā pavasarī var atklāt elektriskā tramvaja satiksmi tiklab ar Pārdaugavu, kā arī ar citām pilsētas nomalēm.