Vairākās vietās Latvijā pārspēti gaisa temperatūras rekordi. Kur bija vissiltāk?







Pirmdien augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Skrīveros, kur gaiss iesilis līdz plus 14,6 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) publiskotie dati.

LVĢMC vēsta, ka pirmdien septiņās novērojumu stacijās pārspētas 20.marta maksimālās gaisa temperatūras. Zīlānos šodien reģistrēti plus 13,6 grādi, Daugavpilī – plus 13,2 grādi, Madonā – plus 13,1 grāds, Bauskā – plus 12,9 grādi. Plus 12,4 grādi bijuši Rucavā.

Savukārt Saldū, Dobelē un Jelgavā šodien termometra stabiņš sasniedzis plus 12 grādus.

Kā vēstīts, maksimālās gaisa temperatūras rekords reģistrēts 1990.gada 20.martā, kad Daugavpilī gaiss iesila līdz plus 15,4 grādiem.