Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Covid-19 pandēmija turpina šūpot cilvēku ierasto dzīves ritmu. Sportā ar šo sērgu ir spējuši tikt galā gana labi, jo sacensības notiek, daudzos pasākumos tribīnēs atgriežas arī skatītāji.

Epidemiologi brīdina, ka uzvara pār vīrusu nebūs tik ātra, bet gaisma tuneļa galā ir saredzama vakcīnu veidā.

Vakcinācija pret koronavīrusu notiek visā pasaulē, Latvijā lēnāk, nekā mēs visi vēlētos, bet notiek. Ir prioritātes – mediķi, gados veci cilvēki, riska grupas. Un tad ir sportisti, kuru nodarbošanās ļoti bieži ir saistīta ar ceļošanu.

“Latvijas Avīzes” rīcībā esošā informācija liecina, ka daļa Latvijas vadošo individuālo sporta veidu pārstāvju, kuri atrodas Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) paspārnē, aprīļa sākumā varētu tikt pie pirmās vakcīnas devas. Bet kā ir ar komandu sporta veidiem?

Hokejs iepauzēs

No mūsu lielajām izlasēm pirmie, kam paredzēts kāds daudzdienu pasākums, ir hokejisti. Viņiem 21. maijā Rīgā sāksies pasaules čempionāts. Latvijas Hokeja federācija (LHF) apspriedusi iespēju pirms turnīra vakcinēt spēlētājus, ja tas būtu iespējams, bet secinājusi, ka tas var kaitēt sagatavošanās procesam.

Vairāk stāsta LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols. “Pasaules čempionāts sākas 21. maijā, līdz ar to otrajai vakcīnai vajadzētu būt minimums desmit dienas pirms šā datuma, tātad 11. maijā.

Pēc vakcīnām ir iespējamas komplikācijas un dažas dienas blakus efekti. Arī speciālisti neiesaka pāris dienu pēc vakcīnas nodarboties ar fiziskām slodzēm.

Ja mēs otro poti varētu saņemt uz 5. maiju, tad varētu, bet starp pirmo un otro vakcīnu iesaka 30 dienas. Mēs treniņnometni sākam 5. aprīlī, kur būs daudz vairāk cilvēku, nekā dosies uz pasaules čempionātu.

Vakcinējam visus pirmajā treniņā? Tas šobrīd nav iespējams, jo nākamais stāsts ir tas, ka treniņnometnē spēlētāji ieradīsies arī vēlāk.

Ja notiek gatavošanās turnīram un beigās ir vakcīna, tad 2–3 dienas no treniņiem izpaliek,” saka Koziols, piebilstot, ka apkalpojošo un treneru kolektīvu, ja tas būs iespējams, gan varētu vakcinēt.

Latvijas Hokeja federācija līdz ar to ir gatava savus spēlētājus vakcinēt vasarā, pēc pasaules čempionāta.

“Kā ir citās valstīs? Par šo tematu esmu sazinājies ar visām čempionāta dalībvalstīm, un ir maz gadījumu, kur sportisti šobrīd ir vakcinēti. Tie ir daži gadījumi. Jā, mēs gribam savus sportistus vakcinēt, bet vasarā, jo īpaši tos, kas kandidēs uz olimpisko kvalifikācijas turnīru. Tā būs katra brīva izvēle, brīvprātīgs pasākums,” saka Koziols.

Basketbola iniciatīva

Latvijas Basketbola savienībai (LBS) pēc abu nacionālo izlašu neveiksmēm Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros domas šobrīd ir citur, taču par vakcināciju tieši basketbolisti pirmie pauda nostāju. Esam gatavi, dodiet tikai iespēju!

LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss: “Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas nāca klajā ar iniciatīvu, ka gribam vakcinēt savus sportistus, rādīt piemēru sabiedrībai. Mūsu klubi bija gatavi tam, bet ar nosacījumu, ka nelienam nevienam rindā priekšā.

Skaidrs, ka Veselības ministrija mūs “atšuva”, un tas bija tikai normāli, jo tobrīd vispār nebija nekādas skaidrības, ko, kad un kā vakcinēs.

Diemžēl pēc fiasko spēlē ar Bulgāriju mums tagad jādomā par citām lietām, līdz ar to godīgi, par to neesam domājuši, kā tas varētu notikt, bet būsim gatavi tad, kad pienāks mūsu kārta. Mums primārais ir 3×3 basketbolisti, jo viņi gatavojas olimpiādei.

Viņi ir LOV sastāvā, līdz ar to viņi vakcināciju saņems pēc LOV izstrādātā plāna. Mēs nevienu piespiest vakcinēties nevaram un netaisāmies to darīt, bet aicināsim to darīt,” “Latvijas Avīzei” saka Cipruss.

Gaidīs savu rindu

Jau martā kopā sanāks Latvijas futbola izlase, kas sāks Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru. Futbolisti uz vakcīnām cer, bet saprot, ka tās būs pieejamas vien rindas kārtībā. Līdzīgi ir arī volejbolā.

“Mēs federācijā esam par to runājuši. Lūgsim Veselības ministriju un Vakcinācijas biroju iekļaut mūsu sportistus sarakstā, kad viņus varēs vakcinēt. Šobrīd to neesam darījuši, ņemot vērā vispārējo situāciju ar vakcīnu pieejamību Latvijā. Ceram uz vakcīnām tad, kad situācija būs vieglāka un ne tik jūtīga sabiedrībā, kāda tā ir šajā laikā,” “Latvijas Avīzei” saka LFF atbildīgā persona par epidemioloģisko drošību Konstantīns Rubins.

“Mūsu nostāja ir tāda, ka esam gatavi sportistu vakcinācijai, bet tad, kad pienāks mūsu kārta. Tā, protams, būs katra futbolista brīva izvēle.

Nevienu nevar piespiest veikt vakcināciju, bet mēs no savas puses nodrošināsim sportistiem izvēli.

Bet uzsvēru vēlreiz, ņemot vērā vispārējo situ­āciju, kad nav vakcinētas riska grupas, no mūsu puses nebūtu ētiski apiet rindu.”

“Esam izskatījuši iespējas, kā varēsim pieteikties uz vakcīnām, lai esam kādā rindā. No lielajām izlasēm aktuālāk ir sieviešu izlase, tad nāk vīri, kuriem Eiropas čempionāts rudenī. Ja būs iespēja, tad arī jauniešus, jo, ja varam pasargāt, tad esam gatavi to izmantot.

Šobrīd neviens nav uzprasījies, ko mēs domājam. Paši esam painteresējušies, bet saprotam, ka ir rindas kārtība un pienāks arī mūsu kārta.

Pludmales volejbolistiem ir lielākā ceļošana, bet mūsu vadošie dueti ir LOV sastāvā un viņiem būs iespēja ātrāk. Par viņiem parūpēsies,” saka Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāre Gunta Aizporiete.

Pēc vakcinācijas pāris dienu jāiepauzē

Sandra Rozenštoka (sporta ārste): Pirms sacensībām vakcinēties nevajadzētu. Ir cilvēki, kam nav nekādas reakcijas, bet ir arī tā, ka vienu, divas dienas var būt sūdzības – galvas, muskuļu sāpes, nogurums, temperatūra. Šajās dienās visa enerģija iet imūnsistēmas palīdzībai un tad nevarēs uzrādīt rekordus.

Tas ir līdzīgi kā būt donoram – asinis nodot pirms sacensībām nevar. Ja ir vairāk kā nedēļa, tad var droši vakcinēties, vienkārši pāris dienu jāizlaiž treniņi.