Valainis par publisko tēriņu mazināšanu: Ja mēs pat nemēģināsim, es sev nevarētu to piedot







Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) aprīlī parakstīja uzņēmēju organizāciju memorandu par publisko tēriņu samazināšanu par 850 miljoniem eiro. Memoranda mērķis ir līdz 2026.gadam samazināt publiskā sektora izdevumus par vismaz 850 miljoniem eiro, ietaupītos līdzekļus novirzot, lai stiprinātu valsts drošību, atbalstītu izaugsmi veicinošus projektus un nodrošinātu efektīvāku līdzekļu izmantošanu kopējam labumam. Viktors Valainis, ekonomikas ministrs (ZZS) TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atklāj savu redzējumu par to, kā šo naudas summu varētu ietaupīt.

Valainis stāsta, ka ir jāmēģina valsts pārvaldē ieekonomēt šo summu. Ir jābūt ambicioziem uzstādījumiem, lai sasniegtu šo mērķi, bet to, vai mērķis būs sasniegts, varēs vērtēt pēc tam. “Ja mēs pat nemēģināsim, es sev to nevarētu piedot,” izsakās ministrs. Viņš stāsta, ka ir vesela virkne ar pārbaudošajām institūcijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, lai tās pārbaudītu uzņēmējus, cilvēkus, pašvaldības. “Vienā pašvaldībā vien no 300 līdz 500 dažādām pārbaudēm gada laikā. Tiek veidoti departamenti, lai atbildētu uz valsts pārvaldes uzdotajiem jautājumiem,” skaidro Vilainis.

Viņaprāt, 850 miljonus varētu ieekonomēt likvidējot gan virkni iestāžu, gan iestādēm uzliktās funkcijas, gan pārskatot, vai iestādēm paredzētās darbības tiešām nepieciešamas darīt šobrīd. “Ir jāskatās funkcija kā tāda – vai vispār tā funkcija mums ir vajadzīga,” pauž ministrs. Ir jāuzticās cilvēkiem, ka viņi godprātīgi pilda savus pienākumus – tādejādi nedodoties pie viņiem 300 pārbaudēs. Šādas pārbaudes uzaudzē birokrātiju gan valsts pārvaldes pusē, kas norīko šīs pārbaudes, gan pašvaldību pusē, kur cilvēki ir “spiesti atrakstīties par to visu”.

Memorands paredz virkni konkrētu pasākumu – valsts finansēto programmu izvērtēšanu, lieko funkciju un ilgstoši vakanto amata vietu likvidēšanu, kā arī publisko iepirkumu efektivitātes uzlabošanu. Lai sasniegtu 850 miljonu eiro ietaupījumu, ir nepieciešams atgriezties vien pie 2022.gada izdevumu līmeņa. Uzņēmēji uzskata, ka politiķiem jau šobrīd jāpauž skaidra apņemšanās 2026.gada budžetā kā prioritāti izvirzīt lietderību un efektivitāti, bet Finanšu ministrijai tas jāiestrādā budžeta plānošanas grafikā, dodot ministrijām uzdevumu veikt izdevumu revīziju.