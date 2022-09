Ilustratīvs foto. Saeimas vēlēšanu urnas. Foto – LETA/Ieva Lūka

Valdības un sociālie sadarbības partneri prezentē vērtējumu par partijām pirms Saeimas vēlēšanām Ieteikt







Saskaņā ar Ministru kabineta piecu lielāko sociālo un sadarbības partneru – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) – šīs vasaras beigās organizēto iekšējo aptauju, trīs visaugstāko vērtējumu ieguvušie politiskie spēki pirms 1.oktobrī gaidāmajām 14.Saeimas vēlēšanām ir Apvienotais saraksts, “Jaunā Vienotība” un Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””.

Visas piecas organizācijas vasaras beigās organizēja katra individuālo vērtējumu tām politiskajām partijām, kas jūnijā, jūlijā un augustā saskaņā ar socioloģisko pētījumu centra SKDS aptauju rezultātiem saņēmušas vismaz 2,5% iedzīvotāju atbalstu. Kopumā pēc dažādiem kritērijiem vērtēti desmit politiskie spēki. Vienlaikus katrai no piecām organizācijām bija savi individuālie kritēriji partiju vērtēšanai. Vērtējumā netika iekļautas tās partijas ar kurām konceptuāli nesaskan sabiedriski politiskie uzstādījumi.

Organizāciju novērtējumā partijas novērtētas šādi:

Apvienotais saraksts

Jaunā Vienotība

“Visu Latvijai! – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””

“Attīstībai/PAR!”

“Progresīvie”

Zaļo un zemnieku savienība

“Latvija pirmajā vietā”

“Konservatīvie”

“Saskaņa”

“Katram un Katrai”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Detalizēti vērtējām, cik katrs no politiskajiem spēkiem ir atvērts dialogam ar valdības sociālajiem partneriem un kā kopumā ir gatavi risināt tautsaimniecībā aktuālos jautājumus, jo sevišķi šobrīd, kādi ir piedāvājumi energokrīzes un inflācijas mazināšanai. Vienlaikus ļoti nozīmīgs kritērijs bija, cik konkurētspējīgus nosacījumus katra partija savā programmā piedāvā darbiniekiem un uzņēmējiem.”

LDDK prezidents Andris Bite: “Šis vērtējums atspoguļo gan partiju priekšvēlēšanu programmu analīzi, sarunas ar tām partijām, kas pievienojās LDDK, LTRK, LBAS, LPS, LZA memorandam par rīcības koordinēšanu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, gan mūsu organizāciju vēsturisko pieredzi sadarbībā un lēmumu pieņemšanā. Mēs – Latvijas Darba devēju konfederācija un pārējie partneri – būsim prasīgs partneris jaunajai valdībai un sekosim līdzi, kā tiks organizēts sociālais dialogs jau valdības deklarācijas veidošanas procesā. Bet jau šīs nedēļas nogalē aicinu ikvienu nepalikt mājās un doties uz vēlēšanu iecirkni. Piedalīties vēlēšanās ir ne tikai mūsu tiesības vai pienākums, bet iespēja – ietekmēt ar savu balsi to, kuri būs mūsu 100 priekšstāvji nākamajos četros gados!”

LZA prezidents Ivars Kalviņš: “Lai gan katra partija savā programmā deklaratīvi ir minējusi, ka atbalsta zinātni, pētniecību, inovācijas un izglītību, ņēmām vērā ne tikai to, kas ir solīts uz šīm vēlēšanām, bet ko partijas solīja iepriekšējās programmās un kas no solītā ir izpildīts. Mums ir svarīgi, lai valdība ieklausās zinātnieku teiktajā, jo tikai tā ir iespējams pieņemt pamatotus lēmumus.”

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Politiskos spēkus vērtējam jau kopš pavasara, kad LPS sāk ikgadējās sarunas ar ministrijām. Ņemot vērā, ka ministriju vadībā ir kāds valdībā esošs politiskais spēks, sarunu gaita un iznākums parāda konkrētās partijas izpratni par pašvaldību lomu valsts ekonomiskajā attīstībā. Šogad šo sarunu laikā arī skrupulozi vērtējām katra politiskā spēka vēlmi redzēt attīstītas un spēcīgas pašvaldības. Arī LPS organizētājā diskusijā ar partiju deleģētajiem reģionālās attīstības speciālistiem saņēmām apliecinājumu, ka partijas saredz pašvaldības kā pamatu valsts turpmākajai attīstībai un kā nopietnu sadarbības partneri aktuālo jautājumu risināšanai.”

LTRK prezidents Aigars Rostovskis: “Valdības sociālie un sadarbības partneri, izvērtējot ne pārāk veiksmīgo līdzšinējo iesaisti un sadarbību politisko lēmumu pieņemšanā, nolēma vairāk iesaistīties procesos un kopīgi izveidoja savu politisko partiju vērtējumu. Šis nav laiks, kad varam eksperimentēt, Latvijai ir nepieciešama stabilitāte un rietumu kursa saglabāšana. Vienlaikus sagaidām daudz labāku, profesionālāku un iesaistošāku valsts vadību, jo īpaši krīzes laikā. Ticu un ceru, ka šis novērtējums palīdzēs cilvēkiem, kuriem sestdien jāizdara sava izvēle.”

Politisko spēku vērtējums veikts ne tikai, lai noskaidrotu, kā katra no piecām organizācijām vērtē kandidējošās partijas, bet arī lai palīdzētu pieņemt lēmumu tiem valsts iedzīvotājiem, kuri joprojām šaubās par savu izvēli vai arī nav to vēl izdarījuši. Ikvienam šajā sestdienā, 1.oktobrī, ir jādodas uz vēlēšanu iecirkņiem balsot par sevis izvēlētu politisko spēku, jo no mums pašiem ir atkarīgs tas, kāds būs Latvijas attīstības virziens turpmākos četrus gadus, uzsver LTRK, LDDK, LABS, LZA un LPS.