Diāna Jance

Liena Šmukste “Figūras”

Pirmo reizi festivālā gaidāms iestudējums pašiem mazākajiem skatītājiem, sākot no divu gadu vecuma. Vizuāli skanīgo, figurāli figūrīgo izrādi bērniem ar triku elementiem “Figūras” iestudēs Liena Šmukste. Ar dažādiem vizuāliem teātra izteiksmes līdzekļiem aktieri kopā ar bērniem meklēs atbildes uz jautājumiem “Vai saule ir aplis?”, “Vai debesis ir jūra, un jūra ir debesis?”, “Vai divi cilvēki var uzbūvēt pasauli pasaulē?” un citiem.

Kersti Heinloo “Manas domas grib ar mani parunāt”

Valmieras teātra jauniestudējumu, radošajā procesā apvienojot teātra aktierus un māksliniekus no Igaunijas, iestudēs igauņu režisore Kersti Heinloo, un tā tiks iekļauta nākamās sezonas repertuārā. Izrādē no dažādiem bērna skatpunktiem izspēlēs un meklēs atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem: kas ir draudzība, bēdas, prieks, vientulība, mīlestība u. c. Ieteicamā auditorija 5+.

Edgars Kaufelds “Skolotājas”

Sadarbībā ar Latvijas Leļļu teātri Edgara Kaufelda režijā taps izrāde svaigā gaisā “Skolotājas”. Tā vēstīs par divām skolotājām, kuras sevi uzskata par neaizstājamām, bet savus skolēnus – par saviem bērniem. Ne tikai viņu darba stāžs ir liels, bet arī pašas ir ļoti lielas, tik lielas, lai katrs skatītājs, arī pieaugušais, uz brīdi atkal sajustos kā skolēns. Ieteicamā auditorija: 6+.

Dmitrijs Petrenko “Vairs nevienu”

Liepājas teātrī Dmitrija Petrenko režijā kopā ar dramaturgu un pusaudžu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu taps izrāde jauniešiem “Vairs nevienu”, kas runās par traģisku notikumu – skolēna pašnāvību. Iestudējums tiks veidots kā iespēja izdarīt to, ko dzīvē nebūtu iespējams – atgriezties mirkli pirms šīs traģēdijas. Sekojot līdzi notikušajam, meklēt brīžus, kuros mēs būtu varējuši palīdzēt. Atpazīt brīdinājuma zīmes, kuras būtu vajadzējis pamanīt. Ieteicamā auditorija: 14+.

Kristīne Brīniņa “Visi skaitās”

Kopā ar Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivālu iestudējumu veidos horeogrāfe Kristīne Brīniņa. Tā būs skaitāma un skatāma mudžizrāde visai ģimenei “Visi skaitās”, kas top, iedvesmojoties no Kristīnas Rūšif­tes grāmatas “Visi skaitās”. Izrāde aicinās atcerēties, ka viss ir iespējams. Ieteicamā auditorija: 5+

Matīss Budovskis “Briesmīgi priecīgas lietas”

Brīvlaika izrādi par pamatskolas dzīvi “Briesmīgi priecīgas lietas” iestudēs Matīss Budovskis. Tas būs stāsts par četriem draugiem un vienu nedraugu, aprakstītu ieģipsējumu, bīstamo saulīti, čok čok, smieklīgo dziesmu un ne pārāk interesantu datorspēli. Ieteicamā auditorija: 6+.

Endīne Bērziņa “Es arī te, kas man ir jādara”

Koncertizrādē jauniešiem “Es arī te, kas man ir jādara” centrā būs pieci jaunieši, kas izveidojuši muzikālu apvienību. Klāt pirmais koncerts, kurš draud nenotikt – kādam sākas panikas lēkme, kāds satraukumā nevar beigt sist bungas, kādam nav naudas un ļoti gribas ēst. Izpeldēs visi vai neviens. Kā var atbalstīt citus, kad pašam visvairāk nepieciešams balsts? Izrāde mēģinās atklāt, kā dzīvot mazliet vieglāk. Ieteicamā auditorija: 13+.

“Ceļā”

Skatītājiem būs iespēja noskatīties arī Latvijas Kultūras akadēmijas Laikmetīgās dejas mākslas kursa studentu darbus “Ceļā”. Jaunie horeogrāfi, domājot par iekšējo vēlmju izpausmēm, radījuši asociāciju ķēdi, kas viņus aizved ceļā uz vēl nezināmo un neatklāto. Dejas kompozīcijās jaunie mākslinieki izpauž to, kas viņiem rūp un pēc kā ilgojas. Ieteicamā auditorija : 12+.