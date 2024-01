Ilustratīvs attēls. Andrejsala Foto: citariga.lv

Valsts drošības dienests (VDD) vērtē izskanējušo informāciju par potenciālā Andrejsalas investora Mohameda Ali Alabbara biznesa saitēm Baltkrievijā un Čečenijā, noskaidroja aģentūra LETA.

Kā nesen, atsaucoties uz Lietuvas laikrakstu “Verslo Žinios”, informēja portāls “Delfi”, neskatoties uz Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā, Ali Alabbara pārstāvētā kompānija Minskā turpina īstenot milzīgu projektu “North Waterfront”.

Tāpat LETA pārliecinājās, ka 2021.gada sākumā saskaņā ar “grozny.tv” jeb Čečenijas valsts teleradiokompānijas “Groznija” vēstīto Čečenijas prokremliskais līderis Ramzans Kadirovs vizītes laikā Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ticies ar Ali Alabbaru, kurš paziņojis, ka jau sen gaidījis tikšanos ar Čečenijas vadoni un nosaucis viņu par savu brāli. Tāpat viņš informējis par savu vēlmi apmeklēt Čečeniju kopā ar ģimeni. Investors arī norādījis, ka biznesa kontakti ar Čečeniju pirmām kārtām balstās draudzībā ar Kadirovu.

VDD aģentūrai LETA apliecināja, ka minētā situācija VDD ir zināma, un dienests turpina tās vērtēšanu atbilstoši savai kompetencei. Līdz ar to patlaban plašākus komentārus dienestā nesniedza.

Pēc publikācijas par biznesa saitēm Baltkrievijā, Rīgas domē aģentūrai LETA norādīja, ka šobrīd pašvaldības rīcībā neesot informācijas, ka minētais investors būtu sankciju sarakstā vai būtu paudis atbalstu Krievijas sāktajam karam Ukrainā, kur Baltkrievijas režīms ir aktīvs Krievijas atbalstītājs. Tomēr, ja šādi fakti atklāsies, tad pašvaldība patur tiesības no sadarbības memoranda vienpusēji atkāpties.

Andrejsalas projekta attīstītāja SIA “Riga Port City” pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka Ali Alabbars kā lielākais privātais AAE nekustamo īpašumu attīstītājs, ir atsaucies Latvijas valdības, Latvijas prezidentu un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vairākkārtējiem aicinājumiem AAE uzņēmējiem ieguldīt Latvijā, un šie ieguldījumi būs strikti saskaņā ar Latvijas likumiem.

“Riga Port City” pārstāvji skaidroja, ka Baltkrievijā kopš 2021.gada dzīvojamā kompleksa apbūves projektu veic publiski kotēta, AAE valdības subjektu kontrolēta kompānija “Emaar Properties”.

Savukārt kompānija “Eagle Hills Waterfront Limited” ir speciāla Rīgas projekta aktivitātēm 2024.gadā dibināta kompānija. Tā ir pilnībā privāta, un tās vienīgais patiesais labuma guvejs ir Ali Alabbars.

Citi ar investoru saistītie uzņēmumi vai to darbība citos tirgos, investoram pārstāvot AAE valdības uzņēmumu, ir ārpus “Riga Port City” kompetences. Kompānijā piebilda, ka Latvijā pastāv atbilstoša sistēma, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas visas saistības un normatīvās prasības, ārzemju uzņēmējiem veicot uzņēmējdarbību Latvijā.

LETA jau ziņoja, ka Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) un AAE uzņēmējs un nekustamo īpašumu attīstītāja kompānijas “Eagle Hills” vadītājs Ali Alabbars šā gada sākumā parakstīja sadarbības memorandu par Andrejsalas apkaimes teritorijas attīstību. Minētās teritorijas pieder privātam uzņēmumam, nevis Rīgas domei.

Attīstības projektos 15 gadu laikā tika solīts ieguldīt vairāk nekā trīs miljardus eiro. Parakstot sadarbības memorandu, puses apņēmās mērķtiecīgi sadarboties, lai attīstītu Andrejsalas apkaimi. Rīgas ilgtspējīgas plānošanas stratēģijā Andrejsalas apkaime ir noteikta kā stratēģiskas nozīmes pilsētas attīstības teritorija, kuras unikālo atrašanas vietu un vērtību novērtē arī AAE investors, atzīstot to par vienu no perspektīvākajām pilsētvides attīstības iespējām Ziemeļeiropā.

Iniciatīva par sadarbības memoranda parakstīšanu nākusi no investora, un Rīgas dome tam atsaukusies, ievērojot vispārējo principu par to, ka investīciju piesaiste pilsētai ir ļoti būtiska un pie tā pašvaldība strādā pastāvīgi. Sadarbības memorandā pilsēta neesot uzņēmusies nekādas konkrētas saistības, vienošanās esot vispārīga

Andrejsalas teritorijas projekta attīstītāja, ar ekspolitiķa Andra Šķēles un Saeimas deputāta Aināra Šlesera (LPV) ģimenēm saistītā “Riga Port City” komunikācijas un projektu direktors Juris Pētersons aģentūrai LETA pastāstīja, ka “Riga Port City” teritoriju attīstītājs ir piesaistījis stratēģisko investoru “Eagle Hills” ar mērķi nākamajās desmitgadēs attīstīt visu Andrejsalas un Andrejostas teritoriju.

“Riga Port City” pastarpināti vienādās daļās pieder ar Saeimas deputāta Aināra Šlesera (LPV) ģimeni saistītajam uzņēmumam SIA “Regma 100” un ar ekspolitiķa Andra Šķēles ģimeni saistītajam uzņēmumam SIA “Inpo 21”.

LETA jau informēja, ka jau 2006.gadā tika paziņots par plāniem projektā “Riga Port City” Andrejsalas un Eksportostas rajona attīstībā ieguldīt vairāk nekā vienu miljardu eiro.

Savukārt 2022.gada septembrī starptautiska arhitektu komanda Šveices arhitektu projektēšanas kompānijas “Hosoya Schaefer Architects” speciālistu vadībā izstrādāja “Riga Port City” teritorijas attīstības projekta vienoto koncepciju jeb masterplānu.

“Riga Port City” teritorija 55 hektāru platībā sākas Daugavas krastā pie Vanšu tilta, tālāk ietver pašreizējo Rīgas pasažieru ostas teritoriju, Jahtu centru “Andrejosta”, Andrejsalu, un beidzas Eksporta ostas dienvidu daļā.

Projekta ieviesēji norāda, ka “Riga Port City” mērķis ir papildināt Rīgas centru ar darbam un dzīvošanai piemērotu infrastruktūru, vienlaikus radot atvērtu, publiski pieejamu pilsētas daļu sabiedrībai un pilsētas viesiem. Attīstības plāns nosaka radīt jauktās apbūves tipa Rīgas centra apkaimi.

Tāpat ziņots, ka SIA “Riga RoPax Terminal” pērn decembrī izsludinājusi atklātu metu konkursu par jauna pasažieru un ro-ro kravu termināļa vīziju.

Kompānijā informē, ka metu iesniegšana paredzēta līdz 2024.gada 25.martam, atvēlot arhitektiem 14 nedēļas ieceres iesniegšanai. Savukārt uzvarētāju paziņošana plānota 2024.gada maija sākumā.

Vienlaikus kompānijas pārstāvji norāda, ka “Riga Ropax Terminal” ir uzaicinājusi piedalīties konkursā vairākus ārvalstu arhitektu birojus – no ASV “Berenblum Busch Architects”, no Somijas “ALA Architects”, kā arī no Igaunijas “R-Konsult”, vienlaikus aicinot metus iesniegt arī citiem interesentiem, kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Tāpat kompānijas pārstāvji atgādina, ka 2023.gada jūlijā Rīgas dome apstiprināja Eksportostas dienvidu daļas lokālpānojumu, kas ietver arī jaunā termināļa projekta ieceri un paredz tā realizācijas priekšnoteikumus.

Rīgas Eksportostas dienvidu daļā plānots jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis, kura attīstīšanā ar Šlesera un Šķēles ģimenēm saistītā “Riga RoPax Terminal” plāno investēt 100 miljonus eiro.

Starp Rīgas brīvostas pārvaldi un projekta attīstītāju “Riga RoPax Terminal” ir noslēgts nodomu protokols nolūkā izveidot jaunu pasažieru un kruīza kuģu, kā arī ro-ro kravu apkalpošanas termināli. 2018.gadā tika sākta “Riga RoPax Terminal” projekta teritorijas daļas lokālplānojuma izstrāde.

Pērn “Riga RoPax Terminal” sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi iesniedza pieteikumu “Interreg” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmai ar mērķi saņemt finansējumu izpētei par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu pasažieru un ro-ro termināļos pilsētas centrā.

“Riga RoPax Terminal” reģistrēta 2021.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 786 800 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir SIA “Eksportostas īpašumi” (95,04%) un SIA “Riga Port City” (4,96%). “Riga RoPax Terminal” 2022.gadā strādāja ar 370 652 eiro apgrozījumu un cieta 118 785 eiro zaudējumus, liecina “Firmas.lv” informācija.