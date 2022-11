Foto: Edijs Pālens/LETA

Valsts svētku nedēļā pārraidīs īsfilmas kritušo karavīru piemiņai







No 11. līdz 18. novembrim, cikla “Latvijas karavīru varoņstāsti” ietvaros tiks demonstrētas septiņas īsfilmas, kas veltītas kritušo Latvijas karavīru piemiņai, godinot viņu pašaizliedzību un varonību, pildot kaujas uzdevumus starptautisko operāciju laikā.

Īsfilmu ciklu “Latvijas karavīru varoņstāsti” veidojis SIA “Cinevilla films” sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Īsfilmas vēsta par septiņiem Latvijas karavīriem, kuri zaudējuši dzīvību starptautisko operāciju laikā Irākā un Afganistānā laika posmā no 2004. līdz 2009. gadam. Viņi cīnījās un krita par to, lai arī Latvija un tās iedzīvotāji būtu drošībā un brīvi. Ikviens no kritušajiem karavīriem ir kļuvis par mūžīgu daļu no Latvijas.

Latvijas klātbūtne un palīdzība koalīcijas spēkiem miera uzturēšanā Irākā un Afganistānā ir Latvijas ieguldījums starptautiskajā drošībā un garantē starptautisko partneru palīdzību Latvijai, ja tāda būs nepieciešama, jo mūsu drošība ir arī visas brīvās pasaules atbildība. Valsts nākotni veido ikviena cilvēka lēmumi un rīcība.

Starptautiskie drošības atbalsta spēki Afganistānas teritorijā tika izvērsti 2002. gada februārī, pēc tam, kad šāds lēmums tika pieņemts Bonnas konferencē 2001. gada decembrī pēc islāmistu grupējuma “Taleban” režīma gāšanas. 2003. gada februāra beigās uz Afganistānu devās pirmā Nacionālo bruņoto spēku vienība astoņu karavīru sastāvā. Kopumā kopš 2003. gada Afganistānā dienējuši vairāki tūkstoši dažādu nozaru Nacionālo bruņoto spēku speciālisti.

Savukārt lēmums par Nacionālo bruņoto spēku vienību nosūtīšanu uz starptautisko miera uzturēšanas operāciju Irākas atjaunošanas un demokrātijas veicināšanai tika pieņemts 2003. gada 20. martā un jau 2003. gada maijā tika nosūtīts pirmais Latvijas kontingents 36 cilvēku sastāvā.

Īsfilmas būs skatāmas TV24 ēterā.