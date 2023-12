Foto-Shutterstock

Variantu tik daudz… Kādas piparkūkas likt svētku galdā? Ieteikt







Ziemassvētkos un Vecgada vakarā teju ikvienās mājās uz svinību galda atrodamas divas lietas – mandarīni un piparkūkas. Ja ar mandarīniem viss skaidrs – tos jau laikus un bagātīgi jāiepērk veikalā, tad piparkūku gadījumā variantu ir vairāk. Piparkūkas jebkurai gaumei var nopirkt jau gatavas iepakojumā, tās var pagatavot mājās no veikalā iegādātas mīklas vai arī uztaisīt pavisam “no nulles”, pagatavojot piparkūku mīklu mājās.

Kas jāņem vērā, veikalā izraugoties piparkūkas vai piparkūku mīklu, kas ir būtiskākais, pagatavojot mīklu mājās, un kādas priekšrocības ir katram no šiem variantiem – skaidro Barbora.lv!

Ātri un vienkārši – gatavās piparkūkas

Gatavojoties svinībām, parasti visaizņemtākā un darbīgākā vieta ir tieši virtuve – tur tiek vārīts, cepts, griezts un maisīts, lai pagatavotu gardus tradicionālos vai ne tik tradicionālos svētku ēdienus. Ja svētku mielasta pagatavošana ir viena cilvēka misija vai arī laika resursi ir ierobežoti, piparkūkas ir viena no svētku galda sastāvdaļām, uz kuru šos resursus var ietaupīt. Plaša tiešām gardu piparkūku izvēle pieejama gan veikalos un tirdziņos, gan arī internetā, kur tās iespējams pasūtīt uz mājām.

Tāpat iepakojums ar piparkūkām pirmssvētku laikā nereti ir iecienīta dāvana draugiem un kolēģiem. Nereti uzdāvinātie piparkūku iepakojumi tiek izmantotas tieši svinību vakarā, līdz ar to papildus iegādāties vai cept piparkūkas nav nepieciešams, tādējādi ietaupot gan laiku, gan ekonomējot svētku galda izmaksas.

Pirms gatavo piparkūku iegādes savām vajadzībām vai dāvanai ieteicams izvērtēt vairākus faktorus. Pirmkārt, tāpat kā citu pārtikas produktu gadījumā, ir svarīgi izpētīt konkrēto piparkūku sastāvu, īpaši pārliecinoties par alerģiju izraisošu produktu neesamību. Jāņem vērā, ka piparkūkas var saturēt riekstu daļiņas. Tāpat ieteicams izvēlēties piparkūkas ar iespējami dabīgāku sastāvu un mazāk pievienotām mākslīgām sastāvdaļām un konservantiem.

Ieteicams pārliecināties arī par piparkūku tekstūru un krāsu, nosakot, vai tās nav pārāk biezas un cietas, vai tās ir kraukšķīgas un nav pārāk drūpošas, vai piparkūku krāsa ir atbilstoša un vai tās nav apkaltušas. Iegādājoties dekorētas piparkūkas, jāpārliecinās, ka glazūra nav nolupusi vai izkususi un vai rotājumi nav nokrituši. Savukārt piparkūku garšas īpašības un atšķirības var iepazīt, tikai tās nogaršojot, un svētku laiks ir īstais brīdis ļauties eksperimentiem, izmēģinot gan jaunu ražotāju piparkūku piedāvājumus, gan arī iepazīstot jau iecienīto ražotāju īpašos svētku piedāvājumus.

“Zelta vidusceļš” – piparkūku mīkla no veikala

Ja tomēr gatavās piparkūkas iepakojumā nerada vēlamo svētku sajūtu un ir skaidrs, ka mājās pietrūks tradicionālās tikko no krāsns izņemto piparkūku nedaudz rūgtenās smaržas, taču vienlaikus intensīvajā svētku mielasta gatavošanas sprintā ir jāietaupa laika resursi, risinājums būs iegādāties iepriekš sagatavotu piparkūku mīklu.

Arī šādu mīklu piedāvājums veikalos, konditorejās un citviet ir samērā plašs. Izvēloties jau gatavu piparkūku mīklu, svarīgi pievērst uzmanību tās sastāvam. Šādā gadījumā ieteicams labāk izvēlēties piparkūku mīklu ar dabīgām sastāvdaļām un bez pievienotiem konservantiem, neskatoties uz to, ka tās derīguma termiņš būs īsāks.

Tāpat ieteicams pārliecināties par mīklas struktūru. Ja mīkla ir pārāk blīva, to ir grūti izrullēt, kā arī izceptās piparkūkas var sanākt cietas. Savukārt, ja mīkla nav pietiekami stingra, to arī ir grūti izrullēt, jo tā pielīp pie mīklas ruļļa, turklāt pēc tam no tās nevar veiksmīgi izspiest attiecīgas formas piparkūkas, jo tās pieliks vai nu pie formiņas, vai arī pie rullēšanas virsmas. Tāpat jau cepšanas procesā mīkla var izplūst, zaudējot formu.

Kopumā atbilstoši izvēlēta iepriekš pagatavota mīkla ir lielisks veids, kā ar mazāku piepūli ienest mājās svētku “garšu”, ļaujoties kopīgām piparkūku cepšanas aktivitātēm ar garantētu veiksmīgu un gardu rezultātu.

No krustnagliņas bļodā līdz gardumam uz galda – pagatavo mīklu pats!

Savukārt visčaklākajiem svētku galda meistariem šis laiks nav iedomājams bez savas piparkūku mīklas pagatavošanas. Jāpiebilst, ka savas mīklas gatavošana gan nav jāatliek uz pirmssvētku dienu, jo mīklu var sagatavot jau vismaz 3-4 dienas iepriekš un turēt ledusskapī. Līdz ar to pagatavot piparkūkas “no nulles” ir piemērots variants arī labiem sava laika plānotājiem.

Pagatavojot mīklu mājās, svarīgākais ir atrast pareizo recepti. Internetā pieejamas dažādas receptes, tomēr jāpārliecinās, ka tajās iekļautas piparkūku mīklas tradicionāli neatņemamās sastāvdaļas – krustnagliņas, malts ingvers, kanēlis un muskatriesks. Tāpat mīklā jābūt saldinātājam. Parasti tam izmanto cukuru, tomēr lieliska un dabiskāka piparkūku mīkla ar patīkamu maigu garšu sanāk arī tad, ja cukuru aizstāj ar medu.

Ja piparkūku mīklu gatavo pirmo reizi, ir svarīgi atrast recepti un pie tās pieturēties, turklāt jāņem vērā, ka pirmajā reizē mīkla var arī neizdoties, piemēram, piparkūkas var sanākt pārāk cietas. Savukārt, gatavojot mīklu jau vairākas reizes, iespējams variēt ar pievienotajām garšvielām un atrast savu “īsto” recepti, vienlaikus saglabājot nemainīgas mīklas galvenās un konsistenci veidojošās sastāvdaļas – miltus, sviestu un olas.

Ļaujies radošumam!

Kuras piparkūkas tad šogad likt galdā? Šī izvēle kopumā atkarīga no pieejamajiem laika resursiem, specifiskām nepieciešamībām, piemēram, vajadzības pagatavot vai pirkt mīklu bez noteiktām sastāvdaļām, kā arī iekšējās sajūtas par to, kas ir visatbilstošāk jūsu svētku sajūtai.

Jebkurš no šiem veidiem var būt radošuma, prieka un svētku maģijas pilns: nopirktas gatavās piparkūkas var padarīt par “savām”, ar glazūras un ar mazu un lielu rociņu palīdzību iepriekš nedekorētas piparkūkas izrotājot atbilstoši savai gaumei un vēlmēm, savukārt tad, ja pieejama mīkla, radošām izpriecām var ļauties, izgatavojot dažādu formu piparkūkas. Mūsdienās pieejamas dažādas piparkūku formiņas – sākot no tradicionālajām eglītēm, līdz pat traktoriem un kaķiem. Tāpat dažādas formas no izrullētas mīklas var izgriezt ar plānu koka nazīti – šajā variantā radošuma izpausmes ir teju neierobežotas.

Svētku nedēļas allaž ir notikumiem un skaistiem brīžiem bagāts laiks, tāpēc ērts risinājums ir piparkūku un citu svētku galda gardumu iegāde internetā. Atliek vien izvēlēties vajadzīgo, apmaksāt pirkumu un kurjers to pievedīs līdz pat namdurvīm! Baudiet svētkus un piparkūku sezonu kopā ar Barbora.lv