Vecāki, nu izkāpiet taču no telefoniem! Eksperts norāda, kuri ir tie konkrētie mirkļi, kad pazūd bērni 0

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LA.LV
8:57, 30. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Lai gan arvien vairāk bērnu skolās apgūst peldēšanu, ar to vien nepietiek, lai ūdenī justos droši. TV24 raidījumā “Dienas personība” Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis uzsvēra, ka iegūtās prasmes ir regulāri jāuztur, bet vecākiem – jārunā ar bērniem par riskiem un savu spēju nepārvērtēšanu.

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Ronis atgādināja, ka šobrīd daudzās skolās bērni otrajā klasē regulāri dodas uz baseinu un apgūst peldētprasmi. Tomēr viņš vaicā – kas notiek pēc tam? “Jautājums ir, kas notiek tad, kad mācību gads beidzas. Šīs prasmes netiek lietotas un bērns aizmirst.”

Viņš to salīdzināja ar braukšanu ar velosipēdu bērnībā. “Tas tāpat kā ritenis. Ja tikko esi iemācījies braukt bez palīgriteņiem, vienu sezonu forši nobrauc, bet nākamajā sezonā uzkāp virsū un – bams! – bišķiņ jāatgādina sev, kā tas bija. Tieši tāpat notiek arī ar peldēšanu.”

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Vienlaikus ārsts norādīja uz vēl vienu būtisku problēmu – peldētprasme dažkārt rada maldīgu pārliecību par savām spējām. “Tā peldētprasme dažreiz dod tādu nepatiesu varēšanas sajūtu – ka es varēšu kaut kur aizpeldēt, pārpeldēt šos viļņus, izpeldēt un tā tālāk.”

Pēc viņa teiktā, tieši pedagogiem un vecākiem ir jāpalīdz bērniem saprast savu spēju robežas un jābrīdina par riskiem, īpaši jūrā. “Es pats lielu daļu bērnības pavadīju Jūrmalā, un, kad ir lieli viļņi un vētra, tomēr atrodas jaunieši, kas izvēlas šādos apstākļos peldēties. Tas varētu beigties letāli,” uzsvēra Ronis.

Viņš aicināja arī vecākus būt uzmanīgākiem pludmalē un neatstāt bērnus bez uzraudzības. “Izkāpiet no telefoniem. Bieži vien pludmalē visi sēž telefonos, bērni spēlējas kaut kur nomalē, un tad viņi pazūd,” brīdināja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs.

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