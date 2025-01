“Video TikTok redzams, ka naktī Vecrīgā pie diskžokejiem uzbāzīgi ārdījās vairāki desmiti tūkstoši iebraucēju no Āzijas un Āfrikas valstīm, tie kuri Rīgā mošeju grib. Kādā veidā viņi šeit tādā apjomā uzrodas? Kad mums pārstās melot par viņu skaitu? Kad šo iebrukumu apturēs?” X raksta kāds lietotājs Leopolds. Viņa satraukums aizsācis diskusiju.

“Vecrīgā visu nakti ārdījās tūkstošiem iebraucēju no Āzijas un Āfrikas. Kad mums pārstās melot?” Soctīklos asa diskusija par Vecgada naktī redzēto

Video TikTok redzams, ka naktī Vecrīgā pie diskžokejiem uzbāzīgi ārdījās vairāki desmiti tūkstoši iebraucēju no Āzijas un Āfrikas valstīm, tie kuri Rīgā mošeju grib. Kādā veidā viņi šeit tādā apjomā uzrodas? Kad mums pārstās melot par viņu skaitu? Kad šo iebrukumu apturēs?

Vai viņu skaistu vispār kāds kontrolē? Tiešām nemācās no rietumu kļūdām. Mēs jau ar iepriekšējo migrācijas vilni nespējam tikt galā, šis ir vēl trakāks. Ja tiešām mazums no tiem ir studenti, lai uzrāda dienu, kad atgriezīsies atpakaļ savā valstī un attīstīs to!

— Agnese Grandovska (@Grandovska_A) January 1, 2025