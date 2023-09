"CityBee" nomas automašīnas izbrauc ielās Publicitātes foto

Vecuma ierobežojumi auto nomā – kāpēc tos nosaka?







Agrāk nomas auto lielākoties izmantoja uzņēmumi un tūristi, jo sabiedrībā bija iesakņojusies pārliecība, ka automašīnai obligāti ir jābūt īpašumā. Patlaban koplietošanas un nomas automašīnu izmantošana kļuvusi par modernu un ikdienišķu pārvietošanās veidu. Tomēr nomas auto lietošanas nosacījumi nav vienoti ne Latvijā, ne pasaulē. Iznomātājiem, kam nākas saskarties ar vecuma ierobežojumiem, var rasties jautājums – kurš un kāpēc tos nosaka? AVIS pilna servisa līzinga departamenta vadītāja Daina Kantāne izklāsta savu viedokli.

Ierobežojumu mērķis – paaugstināt drošību

Lielākoties ierobežojumus ietekmē vietējā tirgus apstākļi, likumdošana un tos nosaka arī paši pakalpojumu sniedzēji. Turklāt nosacījumi var atšķirties pat tad, ja izmanto viena un tā paša uzņēmuma pakalpojumus dažādās valstīs. Stingrāki ierobežojumi tiek piemēroti mikroautobusiem un luksus klases automašīnām. Tomēr jāapzinās, ka galvenais mērķis jebkuriem ierobežojumiem ir paaugstināt satiksmes drošību, un nosacījumi tiek veidoti, balstoties uz vietējā tirgus datiem.

Latvijas likumdošana paredz, ka transportlīdzekļa vadītāja apliecību B kategorijā var iegūt no 18 gadu vecuma, kā arī obligāts nosacījums ir veselības pārbaude. Likumdošanā nav noteikti konkrēti maksimālā vecuma sliekšņi automobiļu vadīšanai. Tomēr dati liecina, ka tieši autobraucēji vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem visbiežāk pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus un veic riskantus manevrus*, kas palielina iespēju iekļūt negadījumā. Līdz ar to Latvijā auto nomā lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši minimālajam nevis maksimālajam vecuma ierobežojumam. Piemēram, daļa auto koplietošanas un nomas uzņēmumu Latvijā noteikuši, ka minimālais vecums automašīnu izmantošanai ir 21 gads. Savukārt citi lūdz uzrādīt autovadītāja apliecību, kas ir spēkā vismaz divus gadus, vai nosaka katrai automašīnu klasei atšķirīgus ierobežojumus.

Dažādas valstis – dažādi nosacījumi

Gan minimālie, gan maksimālie vecuma sliekšņi dažādās valstīs var atšķirties. Piemēram, pie automašīnu nomas un pilna servisa līzinga pakalpojumu sniedzēja “Avis” Beļģijā un Francijā var iznomāt automašīnu, ja ir sasniegta pilngadība un transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz viens gads. Savukārt Marokā un Īrijā nepieciešams būt vismaz 25 gadus vecam ar stāžu – ne mazāk kā divi gadi.

Pēc “Avis” novērojumiem, Latvijā visbiežāk auto nomas pakalpojumus izmanto autovadītāji vecumgrupā no 30-50 gadiem. Taču arī jaunajiem autovadītājiem var būt nepieciešama auto noma – ne visi jaunieši spēj atļauties ikdienā uzturēt automašīnu un segt ar to saistītos izdevumus. Tāpat bieži vien studiju laikā lielākā daļa dzīvo pilsētas centrā, kur transportlīdzekļa novietošana mēdz būt apgrūtināta un ērtās infrastruktūras dēļ nav nepieciešamība pēc savas automašīnas ikdienā. Tomēr reizi pa reizei ikvienam ir vēlme izbraukt ārpus pilsētas, doties uz atpūtas vietām vai festivāliem, un automašīnas noma ir lielisks risinājums.

Cilvēciskais faktors – joprojām noteicošais

Daudzi pakalpojumu sniedzēji piemeklē individuālus risinājumus, un ir iespējams nomāt automašīnu, esot jaunākam par noteikto vecumu, taču šādos gadījumos nereti jāveic papildu piemaksa. Jāmin fakts, ka mūsdienās tehnoloģiju straujais progress ir padarījis automašīnas arvien “gudrākas” un autonomākas, tādā veidā palīdzot autovadītājiem izvairīties no iespējamajiem negadījumiem. Tomēr pagaidām cilvēciskais faktors ir noteicošais, tāpēc uzņēmumi raugās uz statistikas datiem. Lai ierobežojumi kļūtu draudzīgāki jauniešiem, negadījumu skaitam jauno autobraucēju vidū jāsamazinās.

*https://lvceli.lv/aktuali/aptauja-61-autovaditaju-atzist-ka-pedeja-gada-laika-ir-parkapusi-celu-satiksmes-noteikumus/