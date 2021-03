Foto: Valsts ieņŗmumu dienests

Veicot pasta sūtījumu kontroli, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas komerciālos sūtījumos regulāri atklāj dažādus tabakas izstrādājumus, kā arī elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus.

Ar likumu noteikts, ka šādas preces iegādāties internetveikalā un saņemt pasta sūtījumā ir aizliegts.

VID Muitas pārvaldes Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonas importa muitas deklarāciju un pasta sūtījumu muitas fiziskās kontroles rezultātā 2020. gadā 192 gadījumos atklāja dažādus tabakas izstrādājumus un uzpildāmās elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas iegādātas ar distances līgumu, tādējādi pārkāpjot Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma¹, nosacījumus.

Pērn 92% gadījumu sūtījumos tika konstatētas elektroniskās cigaretes un to šķidrums.

Foto: Valsts ieņŗmumu dienests

Pasta sūtījumu muitas kontroles rezultātā pagājušajā gadā tika izņemtas 23 207 elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakoni, 1700 cigāri, 600 cigaretes, kā arī 721 iepakojums (10,6 kg) ar dažādiem citiem produktiem – tabaku, košļājamo tabaku, tabakas pulveri, nikotīna maisiņiem, ūdenspīpju tabaku.

2021. gada janvārī un februārī par šāda veida pārkāpumiem administratīvā pārkāpuma process uzsākts 16 gadījumos.

Šī gada pirmajos divos mēnešos pasta sūtījumos atklātas 236 elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni un 93 iepakojumi ar bezdūmu nikotīnu saturošu tabakas produktu un ūdenspīpju tabakas maisījumiem.

Visos gadījumos par pārkāpumu, par kuru atbildība paredzēta minētā likuma 14. panta astotajā daļā², uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Gadījumā, ja persona iesniedz muitas deklarāciju par sūtījumu, kurā atrodas šādas preces, norādot muitas deklarācijā nepatiesu informāciju par precēm, papildus tiek uzsākts administratīvais process par pārkāpumu, par kuru paredzēta atbildība Muitas likuma 29. panta trešajā daļā³.

VID atgādina: atbilstoši likumā noteiktajam interneta veikalos ir aizliegts iegādāties tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus. Muitas kontroles rezultātā atklājot sūtījumā šādas preces, tās tiek izņemtas un pie pircēja nenonāk. Par pārkāpumu fiziskajai personai piemēro naudas sodu no 100 līdz 210 eiro apmērā.

Savukārt, ja persona mēģina šādas preces atmuitot, deklarācijā par pasta sūtījumu norādot nepatiesu informāciju par precēm, fiziskajai personai papildus var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro.

Foto: Valsts ieņŗmumu dienests



________________________________

¹ Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta otrā daļa: “Tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.”

² Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14.panta astotā daļa: “Par tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu vai iegādāšanos ar distances līguma palīdzību piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.”

³ Muitas likuma 29.panta trešā daļa: Par nepatiesas informācijas vai dokumentu iesniegšanu muitas iestādei regulas Nr. 952/2013 15. un 163. pantā minētajos gadījumos iesniedzējam — fiziskajai vai juridiskajai personai — piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām.

Atkrāpies! ir pretkrāpšanas kustība, kurā apvienojušās Latvijas valsts pārvaldes iestādes, kas cīnās pret krāpniecību dažādās jomās un izpausmēs, kā arī Latvijas iedzīvotāji un organizācijas, kas stingri iestājas pret jeb kāda veida krāpšanu. Vairāk informācijas un iespēja iesaistīties kustībā www.atkrapies.lv.