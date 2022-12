SIA “RocketGrip” valdes loceklis Reinis Nikuļcevs. Foto: Ilmārs Randers

Veiksminieki kopš skolas sola – hokejisti biznesā Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Atceros kā šodien – pasaules čempionāta hokejā finālspēli 2019. gadā starp Somiju un Kanādu skatījos mājās. Pārraides laikā pietuvināja somu spēlētāju soliņu, un tur – Somijas izlases kreisās malas uzbrucēja Tonija Rajala nūjai mūsējais uzgalis! Uzreiz zvanu savam draugam un partnerim uzņēmumā Akselam: skaties, skaties! Tā bija tāda sajūsma, ekstāze, pilnīgs prieka šoks – nav vārdu tolaik piedzīvotā novērtējuma sajūtai, kas arī tagad mums palīdz iet arvien tālāk uz priekšu,” pirmos panākumus uz globālās biznesa skatuves atceras tolaik divdesmitgadīgais Reinis Nikuļcevs, SIA “RocketGrip” dibinātājs un valdes loceklis.

Tagad Reinim ir 24, viņa un bērnības drauga, klasesbiedra, hokejista, tagad arī biznesa partnera Aksela Zinguļa abu vēl vidusskolas laikā izlolotajai idejai un kopīgi 2017. gadā dibinātajam uzņēmumam gadu no gada ļoti pieklājīgi pieaug apgrozījums, kā arī paveras arvien jauni apvāršņi.

Izmanto stagnāciju hokeja inventāra virtuvē

“Lai arī 90% no visiem jaunuzņēmumiem parasti pārtrauc darbu, mums ar savu ideju un preci ļoti paveicās jau skolas laikā, jo pie pirmajiem klientiem tikām ātri. Tas notika jau skolēnu uzņēmumu tirdziņos “Cits bazārs” Jelgavā, arī “Dominā” Rīgā. Lai gan tirgojām hokeja produktu, pirmie pircēji nebija hokejisti, bet viņu sievas, draudzenes vai mammas. Latvijā gandrīz visi taču zina kādu hokejistu, un tā bija lieliska dāvana,” ieskatu nesenajā pagātnē turpina Reinis.

Kas puišu piedāvājumā bija jauns? Tie, kas spēlējuši hokeju, zina – katrai nūjai, lai tā spēlētajam neslīdētu ārā no rokām, rokturi notin ar lenti, galā vēl izveidojot speciālu puļķi. Lentes satur līmi, tādēļ ar parastajām lentēm jau pēc divām nedēļām rodas pro­blēmas – līme sakalst, izveido smilšpapīram līdzīgu slāni, bojā cimdus un smērē rokas. “RocketGrip” sācis piedāvāt jau gatavus uzgaļus, kas hokejistu nūjām nodrošina pierasto reljefu, labi izskatās, nebojā cimdus un kalpo visu inventāra mūžu. Tagad jau no trīs veidu gumijotām uzlikām, neskaitāmās krāsās un ar personalizētu apdruku. Katram uzgalim līdzi instrukcija, kā tas ar celtniecības fēna vai karsta ūdens palīdzību hokeja nūjai vai citam sporta inventāra priekšmetam pareizi jāuzliek.

Tirdziņos puiši nopelnījuši pirmo naudu, sākuši ticēt idejai un sev, virziens un niša bijusi skaidra – uz priekšu! “Sākums mums bija samērā viegls. Hokejisti ir specifisks, taču saprotams tirgus, jo Aksels spēlē hokeju. Domāju, pat maizi būtu grūtāk pārdot – it kā visiem vajag, bet vienam bez rauga, citam saldāku, vēl citam skābāku utt. Lai arī hokeja vide ir ļoti konservatīva un attiecībā uz inventāra piedāvājumu pat stagnatīva, mūsu pieeja un piedāvājums daudziem iepatikās. Šķita pat, ka daudzi vismaz kaut kādus jaunievedumus bija jau gaidījuši,” stāsta Reinis.

Lielākā atsaucība no Amerikas amatieriem

Kad puiši biznesu uzsākuši jau nopietni, domājuši, ka hokeja inventāra tirgus pasaulē ir milzīgs. “Tagad zinām, ka realitātē hokejs ir mazākais no tā saucamajiem lielajiem sporta veidiem. Hokejistu it kā ir daudz, bet tirgus jau sen sadalīts. Visi spēlētāji kaut kādu zīmolu jau lieto un pie tā arī turas. To zina arī zīmolu turētāji un tikai ceļ savam inventāram cenas. Hokeja inventārs vēl nekad nav maksājis tik dārgi, kā tas ir tagad. Rezultātā izveidojies tāds kā apburtais loks – pat Kanādā dārdzības dēļ hokejistu kļūst arvien mazāk, bet atlikušajiem inventārs kļūst arvien dārgāks, jo ražotāji no peļņas atteikties nav gatavi un arī inovācijas nevēlas,” nozares aizkulises atklāj Reinis Nikuļcevs. “Mums tagad kā pamata klients ir nostabilizējies amatieru hokejists ASV un Kanādā, kur vidēji pārdodam 60–80% no visa saražotā. Pērk un ar mūsu nūju uzgaļiem spēlē arī atsevišķās komandās NHL, piemēram, Sanhosē “Sharks”, tomēr kopumā tikt tajā sistēmā iekšā ir grūti. Profesionāļiem visu pērk menedžeris, spēlētāji par inventāru īpaši nepiedomā un nepārdzīvo, ja arī nūjas vai cimdi bojājas un biežāk jāmaina,” secina Reinis.

Šī iemesla dēļ gluži organiski uzņēmuma attīstībā ražoto produktu klāsts aptvēris arī citus sporta veidus: lakrosu, tenisu un pat makšķerēšanu.

Mācības biznesa “kaujas laukā”

“Līdzīgu produktu kā hokejistu nūjām sākām piedāvāt arī citiem sporta veidiem. Tas uzņēmuma attīstībā un produktu klāstā nāca organiski, jo klienti prasīja. Pirmais bija lakross, tad teniss un citi,” demonstrējot ar Jelgavas novada Ānē ražoto uzgali aprīkoto lakrosa nūju, stāsta SIA “RocketGrip” valdes loceklis Reinis Nikuļcevs. Foto: Ilmārs Randers

“RocketGrip” vadītājs uzskata, ka Latvija viņu uzņēmumam ir ļoti piemērota vieta. Darbaspēka nodokļi, enerģijas un pārējās izmaksas esot apmierinošas, jo viņi ražojot produktu ar augstu pievienoto vērtību un labu peļņu, tādēļ vismaz šobrīd katrs elektrības cents neesot tik svarīgs.

No SIA dibināšanas brīža uzņēmums atrodas Ānes ciemā Jelgavas pievārtē – tādā kā vietējā rūpniecības klāsterī. Blakus telpā ir logu ražotne, mazliet tālāk – ķieģeļu ceplis un līmētā koka izstrādājumu rūpnīca. “Startam un tādiem kā mēs šeit ir ideāli. Esam maza, taču plaši zināma hokeja nācija, vienlaikus kā uzņēmējiem mums ir pieeja visai pasaulei. Telpas ražošanai, labs internets, “online” pārdošana un pēc tam piegādes – to visu varam nodrošināt. DHL un “Deutche Post” mums te, Ānē, priebrauc klāt, preci paņem un klientiem nogādā,” stāsta Reinis.

Pēc vidusskolas viņš ir iestājies Rīgas Tehniskajā universitātē mācīties robotikas inženieriju, taču neesot vēl pabeidzis. Gribējis mācīties arī uzņēmējdarbību, taču daudzi teikuši, ka viņam jau esot laba pieredze un šo jomu labi varot iemācīties arī praktiskajā darbībā. To uzreiz varēja arī redzēt. Ikdienā Reinis atbildot par produktu iz­strādi un mārketingu. Partneris par finansēm un juridiskajiem aspektiem. Kopā – par vīziju, kur uzņēmums ies tālāk. “Tā ļoti strikti nodalīti pienākumi mums nemaz arī nav. Piemēram, pārdošanā ar jauniem, attālinātajiem klientiem pārsvarā runāju es, bet partneris pastāvīgus sakarus uztur ar biznesa klientiem, jo mums ir sadarbība ar 160 veikaliem. Arī Latvijā mūsu preci var nopirkt ne tikai “online” mūsu mājaslapā, bet arī, piemēram, “Hokejam.lv”, “Hokeja Pasaule” un citos.

Kopš esam atkoduši “online” reklāmu nianses, mūs pazīst arvien vairāk. Ražošanas procesā mūsu filozofija ir, ka pēc iespējas vairāk cenšamies izmantot ārpakalpojumus – arī šeit uz vietas, Ānē. Līdzīgi šo nastu no saviem pleciem mēģinājām noņemt arī mārketingā, taču katru reizi ar aģentūrām esam apdedzinājušies. Redzam, ka paši ar saviem spēkiem varam sasniegt daudz labākus rezultātus, un to parādīja arī nesenās “Black Friday” (melnās piektdienas) tiešsaistes pārdošana, kur dažās dienās sasniedzām labākos rādītājus uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

Materiālu piegādātāji laika gaitā mums ir mainījušies. Bija vietējie, tad no Polijas, tad citi eiropieši, bet tagad esam nonākuši līdz Ķīnai. Mums ir ļoti laba sadarbība ar zinātniekiem un dažādu projektu attīstītājiem Šeņdžeņas reģionā. Paši vēl tur neesam bijuši, sadarbība notiek tikai attālināti. Tas ir liels uzņēmums karstumā sarūkošo elementu izstrādē un tirdzniecībā, taču mēs esam viņiem interesanti, un arī tas ir patīkams novērtējums. Kopīgi esam arī izstrādājuši jaunu materiālu, kam ASV tagad notiek patentēšanas procedūra,” pieredzē dalās Reinis.

Noslēpumainā nākotne

Runājot par tālāko izaugsmi, Reinis Nikuļcevs domā, ka “RocketGrip” tomēr pamatā paliks pie sākotnējās idejas un vērtībām. “Lai arī labprāt attīstām savus produktus citos sporta veidos, tomēr tik labi tos neizprotam. Hokejs mums ir vairāk sirdī, no šīs vides par sevi dzirdam labas atsauksmes un redzam jēgu tajā, ko darām. Tā arī ir lielākā pievienotā vērtība, un tā noķeram lielāko “kaifu” – tāpat kā rokzvaigznes pēc laba koncerta, kad saņem aplausus un ovācijas. Tādēļ tieši hokejam piedāvāsim arī citus savus produktus, tomēr pagaidām lai tas vēl paliek kā noslēpums,” ar intrigu sarunu noslēdz “RocketGrip” valdes loceklis.

Pārkāpuma būtība

SĒKLA

Bērnības draugi Reinis Nikuļcevs un Aksels Zingulis, mācoties 11. klasē, izveido mācību uzņēmumu, sākot izgatavot uzgaļus hokejistu nūjām no siltumā sarūkošiem gumijas/plastmasas materiāliem.

DĪGSTI

Pusaudžu vecumā abi vienādās daļās 2017. gadā nodibina uzņēmumu “RocketGrip”, kas nodarbojas ar inovatīvu hokeja inventāra detaļu izstrādi, ražošanu un pārdošanu. Par galvenajiem eksporta tirgiem pakāpeniski kļūst ASV un Kanāda, kur nonāk 60–80% “RocketGrip” zīmola ražojumu.

AUGĻI

Uzņēmuma finanšu apgrozījuma “solis” katru gadu pieaug līdz pat 40%, pērn sasniedzot 300 000 USD. “RocketGrip” saražotā piedāvājums paplašinājies arī lakrosa, tenisa un citu sporta veidu pārstāvjiem, uzņēmums inovatīvas uzmavas piedāvā arī makšķernieku inventāram. Viens no “RocketGrip” un sadarbības partneru izgudrotajiem materiāliem šobrīd iziet patentēšanas procesu ASV.

VĒRTĒJUMS: Dod labu ripas izjūtu

Kolumbusas “Blu Jackets” (NHL) hokejists Gregorijs Hofmans: “”Man patīk nūjas satvēriens ar “RocketGrip” uzgali. Tas sniedz labu ripas izjūtu!” Latvijas izlases spēlētājs Roberts Bukarts: “Izmantoju šī uzņēmuma nūjas rokturi regulāri, jo man patīk trīs lietas: tas saudzē cimdus, rokturis nekļūst mitrs, un tas nav jāmaina līdz pat nūjas salūšanas brīdim!”