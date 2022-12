“Šobrīd arvien vairāk dzirdam par nākamo, lielo transformāciju, jauno tiešsaistes tehnoloģiju posmu – metaversu, kas apvieno virtuālo pasauli ar reālo, sniedzot iespējas cilvēkiem satikties virtuāli, izmantojot savus digitālos dvīņus jeb avatārus.” Attēlā – Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs darba procesā. Publicitātes foto

Virtuālā realitāte ienāk uzņēmējdarbībā Ieteikt







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Metaverss, kas ar datu palīdzību ļauj simulēt ikdienas dzīvi, tiek izmantots ne tikai spēļu spēlēšanā, bet arvien biežāk arī biznesā – e-komercijā, darbinieku apmācībās, bērnu un jauniešu psihoterapijā u. c.

Vēl pirms dažiem gadu desmitiem vairums uzņēmumu apšaubīja, vai tiešsaistes klātbūtne tiešām ir nepieciešama, bet šobrīd ikviens uzņēmums tādā vai citādā veidā izmanto tiešsaistes tehnoloģijas. Pandēmija ir ievērojami paātrinājusi digitālo transformāciju, padarot attālināto darbu, distances pakalpojumus, iepirkšanos tiešsaistē un robotizētus sīkrīkus par normu miljardiem cilvēku. Šobrīd arvien vairāk dzirdam par nākamo, lielo transformāciju, jauno tiešsaistes tehnoloģiju posmu – metaversu, kas apvieno virtuālo pasauli ar reālo, sniedzot iespējas cilvēkiem satikties virtuāli, izmantojot savus digitālos dvīņus jeb avatārus.

Tas ir nākamais digitālās transformācijas vilnis, kas noteiks to, kā internetu izmantosim nākotnē. Metaverss izaicina uzņēmumus pārdomāt savu klātbūtni tiešsaistē, veidojot jaunas iespējas, kā sazināties ar klientiem, partneriem un darbiniekiem. Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam metaversa kopējais tirgus varētu būt no astoņiem līdz 13 triljoniem ASV dolāru, un kopējais metaversa lietotāju skaits – aptuveni pieci miljardi cilvēku.

Izmantojot personālos datorus, spēļu konsoles, vied­tālruņus, virtuālās un paplašinātās realitātes ierīces, lietotāji to varēs izmantot tirdzniecībā, veselības aprūpē, kultūras un mākslas pasākumos, sociālajā sadarbībā, plašsaziņas līdzekļos, tirgus izpētē, reklāmās u. c. Pat Valsts valodas centra ekspertu komisija jau ir devusi zaļo gaismu vārda “metaverss” izmantošanai latviešu valodā. Vārds “metaverse” ir saliktenis, kas veidots no vārdiem “meta” un nozīmē “kaut kas pārpasaulīgs, ārpus izziņas robežām esošs” un “universe” – “visums”.

Komandējuma vietā – viedās brilles

“Metaverss ir nākamais lielais tehnoloģiju evolūcijas solis. Pētījumi rāda, ka 60% amerikāņu būtu gatavi iegādāties vairāk preces attālināti, ja vien viņiem būtu iespēja izmantot paplašinātās realitātes ierīces. Metaversu jau šobrīd izmanto e-komercijā, piemēram, pircējiem ir iespējams virtuāli izvēlēties un pielaikot preces savam mājas interjeram.

Esam izstrādājuši risinājumus uzņēmumam, kurš ražo āra spēļu laukumu konstrukcijas. Tā preču katalogā ir vairāk nekā 200 dažādu piedāvājumu, bet klientiem problēmas sagādā iespēja vizualizēt, kā katrs no tiem izskatīsies un iederēsies reālajā vidē. Ar metaversa palīdzību tas ir iespējams,” teic Dānijas uzņēmuma “SynergyXR” mārketinga un pārdošanas vadītājs Klāvs Ķerpulis, kurš ikdienā strādā, lai paplašinātās realitātes risinājumus padarītu pieejamus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Tāpat īpaši lielajās starptautiskajās kompānijās metaverss tiek izmantots darbinieku apmācībām, kurās ir gan laikietilpīgi, gan dārgi izvadāt jaunos darbiniekus pa visām struktūrvienībām dažādās valstīs, lai iepazīstinātu ar darba ap­stākļiem un veicamajiem uzdevumiem. “Tiek izveidotas digitālas kopijas esošajai uzņēmumu ražošanas lokācijai un izstrādāti dažādi aktivitāšu scenāriji, lai darbinieki varētu iegūt nepieciešamās zināšanas, virtuāli izstaigājot telpas un detalizēti iepazīstoties ar to izvietojumu un tehnoloģisko aprīkojumu,” klāsta K. Ķerpulis, atzīstot, ka šādas virtuālas darbinieku apmācības uzņēmumiem atmaksājas ļoti īsā laikā. Līdzīgi metaverss var tikt izmantots attālinātajam tehniskajam atbalstam un servisa pakalpojumiem dažādu nozaru uzņēmumiem.

“Noskenējot vidi un abiem inženieriem dažādās pasaules valstīs ieslēdzot kameras, problēmas ir iespējams atrisināt vien pāris stundu laikā. Nav nepieciešami regulāri un ilgstoši komandējumi,” teic K. Ķerpulis. Metaverss var nākt talkā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku sagatavošanai nestandarta situācijām, piemēram, apšaudēm skolās, kas diemžēl nav retums ASV un citviet pasaulē. “Tehnoloģijām attīstoties un rodot tām īsto pielietojumu, var sekmēt gan uzņēmējdarbību, gan palīdzēt glābt cilvēku dzīvību,” pāliecināts K. Ķerpulis.

Pārdos vairāk, strādās efektīvāk

Pasaulē lielākās digitālās aģentūras “Accenture Song” nodaļas Baltijā vadītājs Kaspars Auzarējs-Auzers, kas attīsta Latvijā lielāko lietotāju pieredzes, mobilo un interneta lietotņu izstrādes grupu, stāsta, ka šobrīd pasaulē ir 400 tūkstoši aktīvu metaversa lietotāju. “Vairāk nekā puse sēž dažādās spēļu platformās, 70% no viņiem ir 16 gadus veci un jaunāki. Ja skatāmies nākotnē, šie jaunieši, kas būs pieraduši pie virtuālās realitātes, arī turpinās to izmantot. Viņi, piemēram, varēs iet strādāt picērijā un saņemt par darbu virtuālu naudu,” teic K. Auzarējs-Auzers. Viņš stāsta, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai metaverss kļūtu pēc iespējas noderīgāks uzņēmējdarbībā, un pēc gada jau varētu būt sagaidāmi pirmie rezultāti.

“Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka ar metaversa palīdzību var pārdot vairāk, strādāt efektīvāk. Cilvēks virtuāli var uzkonstruēt savu jaunbūvi, viņam ir iespējas veiksmīgāk izvēlēties materiālus. Nosakot mājas ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir iespējams pateikt, kur konkrētā datumā un laikā spīdēs saule. Tas ir viens no piemēriem, kā klientam var iedot izmēģināt produkciju un palīdzēt to iegādāties,” secina K. Auzarējs-Auzers. Kā vēl vienu metaversa pielietojumu biznesā viņš min virtuālu apavu veikalu. “Tajā varētu izlikt dažādu kedu pārus un notestēt to daudzo jauniešu izvēli, kuri izmanto šo tehnoloģiju. Un tikai tās kedas, kuras būs ieguvušas vislielāko atzinību, laist ražošanā,” tirgus izpētes piemēru ilustrē K. Auzarējs-Auzers.

Psihoterapija ar avatāru

Lai uzlabot pusaudžu un jauniešu mentālo veselību, izmantojot virtuālās paplašinātās realitātes tehnoloģijas psihoterapijas seansos, informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Tietoevry” sadarbībā ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru ir izveidojis virtuālās terapijas laboratoriju.

Tā piedāvā augsti kvalificētu, uz pierādījumiem balstītu metodi, ar kuru terapijā, kas notiek trīsdimensionālā vidē, izmantojot metaversu, pusaudži un jaunieši var pilnveidot svarīgas emociju kontroles prasmes un praktizēt mūsdienīgu komunikāciju ar speciālistu. Piemēram, “Zoom” platformā šādu terapiju nevar veikt, jo nav iespējamas daudzas psihoterapijas kabinetos ierastas darbības – psihodiagnostika, dažādi testi, ar kuriem var konstatēt mentālās veselības stāvokli. “Pandēmijas laikā daudzi bērni, kuriem bija nepieciešama speciālistu palīdzība, tādu nesaņēma.

“Zoom” videoformāts bija neefektīvs. Sākām domāt par iespēju veikt terapiju virtuālajā realitātē,” teic Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs. Virtuālajā vidē tika izveidota trīsdimensionāla telpa, kurā var ienākt ikviens bērns no jebkuras Latvijas vai pasaules vietas. Viņam ir tikai nepieciešamas speciālas 3D brilles un manipulatori, lai varētu sarunāties ar speciālistu, spēlēties, veikt dažādus testus, ar kuru palīdzību var diagnosticēt mentālās veselības stāvokli. Atrodoties virtuālajā telpā, bērni psihoterapeitu neredz.

Viņi savā starpā komunicē kā virtuāli avatāri, kas bērniem palīdz atvērties. Galvenais šādas terapijas pluss ir tas, ka ir iespējams sasniegt ļoti lielu bērnu un jauniešu skaitu. “Bērniem šāda virtuālā terapija ir interesanta, viņi ar prieku tajā iesaistās, īpaši gados jaunākie bērni vai pusaudži, kuri īsti nevēlas vai baidās veikt terapiju klātienē. Tā kā daudzas spēles šobrīd pārceļas virtuālajā realitātē, bērniem šī vide ir labi pazīstama, tās formāts šķiet saprotams un pieņemams,” ir pārliecināts N. Sakss Konstantinovs. Metaversa nozīme ir būtiska īpaši laikā pēc pandēmijas, kad saskaņā ar pieejamajiem statistikas datiem, teju katram trešajam jaunietim ir nepieciešama speciālista palīdzība.