"Vēl trīs kārtās aptiniet!" Pircēji neapmierināti ar pretzagšanas sistēmu, kas ieviesta Latvijā populārā veikalu tīklā







“Iemesls, kāpēc Drogās vispār vairs neko negribas pirkt. Vēl 3 kārtās aptiniet apkārt iepakojumam, tad tiešām nenozags,” diskusiju vietnē “Threads” aizsāk kāda soctīklu lietotāja, kuru, kā noprotams, aizkaitinājušas uzlīmes, kas tiek aptītas ap precēm, lai izvairītos no zādzībām.

Diskusija par “Drogas” veikalos ieviesto iepakojuma aizsardzību pret zādzībām izvērsusies plaša un emocionāla. Daudzi pircēji ir neapmierināti ar to, ka kosmētikas produkti tiek aptīti vairākās līmes kārtās, kas ne tikai apgrūtina to atvēršanu, bet arī bojā iepakojuma vizuālo izskatu. Kāda lietotāja dalās pieredzē, ka viņai nācies veltīt īpašu laiku, lai vakarā atbrīvotos no liekās līmes un skoča atliekām, kas pēc tam piesaista netīrumus, padarot skaisto iepakojumu nepievilcīgu. Citi piebilst, ka šo problēmu īpaši izjūt steidzīgās rīta stundās, kad jaunās skropstu tušas iepakojuma atvēršana pārvēršas par pacietības pārbaudījumu.

Tomēr, skatoties no veikalu puses, darbinieki skaidro, ka šāda drošības prakse ir nepieciešama, jo zādzības ir ļoti izplatītas. Kāda bijusī “Drogas” darbiniece dalās pieredzē, ka, strādājot veikalā, nereti nācies vērot, kā skolas vecuma meitenes bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem atver un izmēģina kosmētiku, atstājot to bojātu un nepārdodamu. Daži komentētāji uzsver, ka, ja nebūtu šādas aizsardzības, zaudējumu segšana nereti kristu uz pašiem darbiniekiem, kas jau tā strādā par salīdzinoši zemu atalgojumu.

Vēl viens aspekts, kas izskan diskusijā, ir tas, ka “Drogas” bieži vien atrodas telpās ar slikti pārskatāmām zonām, kas tikai veicina zagšanas iespējas. Daudzi uzskata, ka veikalam būtu izdevīgāk ieguldīt līdzekļus labākā veikalu izkārtojumā vai papildu apsardzē, nevis “mocīt” savus klientus ar lieko iepakojuma aizsardzību. Daži pat piedāvā alternatīvus risinājumus, piemēram, izmantot citas, modernākas drošības tehnoloģijas, kas nebūtu tik traucējošas pircējiem.

Neiztiek arī bez ironijas – kāds komentētājs atzīmē, ka citos veikalos, piemēram, “Maxima”, pat lasis tiek aprīkots ar pretzādzību sensoriem, tāpēc pārspīlēta reakcija uz kosmētikas aizsardzību šķiet nevietā. Vienlaikus citi norāda, ka “pasaulē ir lielākas problēmas” un iesaka vienkārši izmantot šķēres vai eļļas bāzes kosmētikas noņēmēju, lai viegli atbrīvotos no līmes paliekām.

