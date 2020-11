“Pagaidām ir neziņa.” Sportisti vērienīgu pārmaiņu priekšā

Viens no Latvijas labākajiem pludmales volejbolistiem Mārtiņš Pļaviņš vēl ir neziņā, kā Latvijas Olimpiskās vienības reorganizācija nāks par labu sportistiem. Foto: Paula Čurkste/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No nākamā gada vērā ņemamas pārmaiņas skars Latvijas Olimpisko vienību (LOV), kas līdz šim rūpējās par labākajiem mūsu sportistiem olimpiskajos sporta veidos.

Daudzus gadus finansējuma piešķiršanā LOV slēdza trīspusēju vienošanos – ne tikai ar sportistu, bet arī viņa pārstāvētā sporta veida federāciju.

Reorganizācija paredz, ka no 1. janvāra sportistiem un viņu treneriem paredzētā finansējuma sadali pārņem Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), kas slēgs līgumus tikai ar attiecīgajām sporta veidu federācijām, kuras jau tālāk naudu novirzīs atlētu treniņu un sacensību izdevumu segšanai. Pagaidām gan vēl ir gana daudz neskaidrību, kā šī sistēma strādās.

Elites sporta medicīnas centrs

Pārmaiņas sekojušas pēc auditorkompānijas “Ernst &Young” izvērtējuma attiecībā par LOV funkcijām, strukturālās izmaiņas virzot auditoru ekspertiem un LOK. LOV netiks likvidēta, bet turpinās darboties kā sporta elites medicīnas centrs, sniedzot pakalpojumus ne tikai olimpisko sporta veidu pārstāvjiem, bet arī labākajiem valsts sportistiem no neolimpiskajiem sporta veidiem.

“LOV attīstīsies un modernizēsies, kļūdams par Latvijas sporta elites medicīnas centru, kas fokusēsies uz vislabākā medicīniskā atbalsta sniegšanu elites sportistiem gan treniņos, gan sacensībās.

LOV sekos sporta medicīnas zinātnes inovatīvajām tendencēm un centīsies tās ieviest praksē.

Interesi jau ir izrādījuši tehnisko sporta veidu pārstāvji, arī komandu sporta spēļu federācijas, īpaši domājot par junioru izlasēm,” medijiem saka LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. Tiesa, vēl nākamgad neolimpisko sporta veidu federācijām LOV pakalpojumus nāksies segt no savas kabatas, jo vispirms ir jāveic izmaiņas Sporta likumā.

Slogs federācijām

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs uzsver, ka LOV reorganizācija sportistiem nāks tikai par labu.

“Šis ir solis uz sporta pārvaldības un finansēšanas modeļa pilnveidi un sakārtošanu. Mums pēc iesējas vairāk jāsaīsina ceļš, kā publiskais finansējums nonāk pie sportista un trenera. Esam pieņēmuši konceptuālu lēmumu, ka virziens ir pareizs. Ja dokumentācija tiks sagatavota un LOK Atlētu komisija un LOK Sporta veidu komisija to atzīs par labu, tad LOK Izpildkomiteja varēs pieņemt turpmākos lēmumus attiecībā uz modeļa maiņu,” skaidro Severs.

Viņaprāt, jaunais modelis ļaus sportistiem vairāk pievērsties pamatdarbam, jo atkristu administratīvais vai grāmatvedības slogs.

“Sportistam varētu samazināties čeku uzkrāšanas darbs – to funkciju pārņemtu sporta veida federācijas. Šis virziens atslogo sportista administratīvo darbu, lai viņš var veltīt vairāk laika saviem tiešajiem pienākumiem – sportam,” uzskata Severs. Pagaidām kritēriji valsts finansējuma saņemšanai paliks nemainīgi, tikai mainīsies mehānisms, kādā veidā tiks saņemts atbalsts. “Ieviešot šo modeli, palielināsies sporta veidu federāciju atbildība. Federācijas ar šīm funkcijām jau nodarbojas, tikai ar citiem sportistiem, kas nav LOV sastāvā,” izmaiņu priekšrocības skaidro LOK ģenerālsekretārs.

Sportisti vēl neziņā

Viens no Latvijas labākajiem pludmales volejbolistiem Mārtiņš Pļaviņš ilgus gadus bijis LOV finansiālajā paspārnē un atzīst, ka šajos gados ir “iesitis roku” atskaišu nodošanā un tās nav sagādājušas problēmas.

Kā būs pēc reorganizācijas, nav zināms, jo sportistiem par izmaiņām solīts sīkāk informēt novembra vidū.

“Pagaidām ir neziņa,” “Latvijas Avīzei” saka Mārtiņš. “Protams, dzirdēju, ko Severa kungs teica, bet sportistiem vēl jāsaprot, kā tas notiks. Mums ir kopējs “whatsapp” čats ar LOV sportistiem un LOK, ja nemaldos 16. novembrī mums tiks rīkota attālināta sazināšanās, kur stāstīs par pārmaiņām un uzklausīs arī sportistu viedokli.

Manuprāt, šis būs liels papildu darbs federācijām. Līdz šim es taisīju atskaites, pats tās iesniedzu LOV. Šaubos, vai federācija manā vietā varēs uztaisīt atskaiti, līdz ar to man pašam tas būs jāturpina, jānes tagad uz federāciju, kas to tālāk nosūtīs uz LOK.

Tāpēc man ir jautājums, kas mums kā sportistiem mainīsies. Ja tā būs, tas neatvieglos manus pienākumus saistībā ar papīriem. Protams, ja sistēma mainās un federācija palīdz šajā ziņā, tad tas nāks par labu. Es gan nevaru iedomāties, ko federācija var izdarīt labāk, nekā to daru jau daudzus gadus. Pa šo laiku, kopš esmu LOV, esmu pieradis pie atskaitēm, turklāt pats atbildu par iesniegšanas termiņiem, par to, lai viss ir pareizi.

Ja sistēma mainās, tad man būs jāuzticas kādai personai no Latvijas Volejbola federācijas, kas to darīs manā vietā. Federācijai jau tā ir daudz darbu, bet, ja viņiem vēl vismaz astoņiem LOV sportistiem jātaisa atskaites, vai viņi to spēs? Tas ir papildu slogs, tāpēc ar nepacietību gaidu, kad mums to izskaidros. Man kā sportistam ir vienalga, kur nest atskaites, tas neko nemaina. Protams, ja kāds to darīs manā vietā, tas ir labi, bet es šobrīd neredzu, kā tas reāli var notikt. Tāpat man būs jāsūta maksājuma uzdevumi, rēķini, tā jau tāpat ir puse darba,” saka Pļaviņš.