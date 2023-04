Krievija gaida signālus, kad Rietumos sāksies šķelšanās par atbalstu Ukrainai, tā uzskata ģenerālis Ieteikt







“Krievija arī gaida, manuprāt, kad sāksies šķelšanās vai kādas domstarpības attiecībā pret to, cik un kā tad mēs atbalstām Ukrainu kaut vai Eiropas Savienības līmenī – un tie ir tie signāli, ko viņi sagaida. Līdz ar to, manuprāt, svarīgi pašreiz visām valstīm ir saglabāt šo vienotību un atbalsta instrumentus tīri materiāli tehniskā ziņā, gan arī ideoloģiskā ziņā. Ir absolūti skaidrs, ka ukraiņi cīnās, iespējams, arī par mūsu brīvību,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Artis Velšs, atvaļināts ģenerālis, drošības eksperts, Valsts Policijas koledžas tiesību zinātņu docents.

Ir skaidrs, ka Krievija nespēj ilgstoši atvērt fronti tik daudzās līnijās un uzsākt vēl karu arī ar NATO.

“Līdz ar to viņu [ukraiņu -red.] pretstavēšana šim ļaunajam spēkam palīdz noteikti arī mums. Bet tas, kas, manuprāt, ir svarīgi šajā brīdī, ir nevis ieslīgt tādā labsajūtā par to, ka mēs esam daļa no lielās NATO ģimenes un gan jau mūs aizstāvēs NATO karavīri, bet arī pašiem aktīvi turpināt veikt šos galvenos mājas uzdevumus – tie ir ārējā aizsardzība, kas ir daļa no NATO aizsardzības sistēmas, bet arī ir svarīgi aktivizēt šos iekšējās aizsardzības procesus – viss, kas saistīts ar civilo aizsardzību, cilvēku gatavību, ar scenārijiem X stundai,” sacīja Velšs “Preses klubā”.

Tie esot jautājumi, pie kā mums jāturpina strādāt, un jārāda saviem partneriem, ka mēs esam daļa no tādas “spēcīgas ģimenes” – atbalstīsim Ukrainu, bet būsim spējīgi aizstāvēt arī sevi, uzsvēra Velšs.