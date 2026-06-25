Foto: AFP/Scanpix

Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis: divas spēcīgas zemestrīces prasījušas desmitiem cilvēku dzīvības 0

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LETA
9:16, 25. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu.

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Rodrigesa pavēstīja, ka 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm, kas skāra vienu un to pašu Venecuēlas reģionu, sekoja 20 pēcgrūdieni.

Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, paziņoja Rodrigesa.

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Zemestrīces izraisīja paniku galvaspilsētā Karakasā un lika cilvēkiem bēgt uz ielām.

Vēl nav zināms, vai ir bojāgājušie, taču daži cilvēki ir ievainoti un sabrukušas daudzas ēkas.

Pirmā zemestrīce, kuras epicentrs atradās 21 kilometra attālumā uz rietumiem no piekrastes pilsētas Moronas, notika plkst. 1.04 pēc Latvijas laika, paziņoja ASV Ģeoloģijas dienests (USGS). Minūtes laikā aptuveni 45 kilometru attālumā notika 7,5 magnitūdu zemestrīce.

Maikvetijas starptautiskā lidosta, kas atrodas netālu no Karakasas, tika slēgta sakarā ar nopietniem bojājumiem tās infrastruktūrai.

Visvairāk cieta Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Laguairas štati.

Zemestrīci sajuta pat tālu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā, kur iedarbojās trauksmes signāli un daži iedzīvotāji piesardzības dēļ evakuējās no ēkām.

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