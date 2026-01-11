Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam 0
Vairāku publikāciju autore Džilla M. Džeksona no Misisipi, kura sevi dēvē par gaišreģi, paredzējusi vairākus satraucošus notikumus, kuriem būtu jāpiepildās 2026. gadā, un tikai astoņas dienas pēc jauna gada sākuma daži no tiem, šķiet, jau ir piepildījušies.
Viņa veltījusi savu dzīvi tam, lai brīdinātu Zemes iedzīvotājus gan par cilvēces attīstību nākamajos gados, gan par šausmām, ar kurām ikdienā sastapsimies.
Kā ziņo ārzemju mediji, tostarp Daily Mail un Tyla, viens no Džeksonas detalizētākajiem 2026. gada pareģojumiem jau ir sācis piepildīties — plaša zemestrīču sērija visā pasaulē. Pēdējā nedēļā to īpaši jutuši ASV Rietumkrasta un Āzijas reģionu iedzīvotāji.
Jau pērn viņa aicināja iedzīvotājus janvārī gatavoties “lieliem ūdens notikumiem” , ko izraisīs zemestrīces un kas var radīt nopietnus plūdus.
Pēc ASV Ģeoloģiskā dienesta datiem, tikai pēdējās astoņās dienās pasaulē reģistrētas aptuveni 100 zemestrīces, kas pārsniedz 4,5 magnitūdas.
10 no tām sasniedza 5,0 magnitūdas, skarot Klusā okeāna apgabalu un nodarot postījumus Japānā, Filipīnās, Indonēzijā un Krievijā.
Visnopietnākā — 6,4 magnitūdu zemestrīce — skāra Filipīnas otrdien.
Pirms šīm katastrofām Džeksona sociālajos tīklos brīdināja Kalifornijas, Oregonas un Vašingtonas iedzīvotājus pievērst uzmanību piekrastei.
“Tur nāk daudz izmaiņu,” viņa teica. “Es redzu zemes kustību…Un svarīgi ir, lai mēs būtu gatavi. Pievērsiet uzmanību ūdenim un tamlīdzīgām lietām,” viņa brīdināja.
Pagājušajā ceturtdienā, pēc tam, kad 6,5 magnitūdu zemestrīce satricināja Dienvidmeksiku un kuras dēļ simtiem iedzīvotāju nācās evakuēties, Džeksonas prognoze, šķiet, ir piepildījusies.
Ja runājam par citiem pareģojumiem, viņa iesaka gatavoties svārstībām ASV ekonomikā, tostarp darba tirgus satricinājumiem. Savukārt, kas attiecas uz pasaules karu un konfliktu attīstību, gaišreģe uzskata, ka Krievijas iebrukums Ukrainā turpināsies vēl vairākus gadus, pirms tiks atrisināts, bet ka konflikts Venecuēlā drīzāk “izgaisīs” tuvākajās nedēļās.