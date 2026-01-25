Turcijā sākusies iespaidīga ģeoloģiska drāma. Process ir neatgriezenisks un palielina zemestrīču risku 0
Turcijas centrālajā daļā – Konjas baseinā – notiek kaut kas neparasts: zeme lēnām, bet nepārtraukti grimst dziļāk, veidojot arvien dziļāku ieplaku, kamēr apkārtējais Centrālās Anatolijas plato kopumā paceļas.
Kā raksta vietne DailyGalaxy, šis paradokss ģeologus mulsināja gadiem ilgi – kā var vienlaikus notikt pacelšanās un iegrimšana vienā reģionā?
Jauns pētījums, publicēts žurnālā Nature Communications, tagad sniedzis skaidru atbildi: zem Konjas baseina notiek reti sastopams ģeoloģisks process – litosfēras “pilēšana”. Tas nozīmē, ka Zemes garozas apakšējās daļas kļūst pārāk blīvas un smagas, gravitācijas ietekmē tās sāk grimt mantijā, galu galā atdaloties un iegrimstot vēl dziļāk.
Šis process ne tikai veido ieplaku, bet arī izraisa virszemes reljefa izmaiņas, kas redzamas satelītu datos.
Kā notiek litosfēras pilēšana
Litosfēra – tas ir Zemes cietais ārējais apvalks, kas sastāv no garozas un augšējās mantijas daļas. Kad tās apakšējās daļas kļūst blīvākas par apkārtējo mantiju (piemēram, dzesēšanas vai minerālu pārvērtības rezultātā), tās sāk grimt. Šis process norit ļoti lēni – centimetri vai decimetri gadā, bet ilgtermiņā tas rada ievērojamas izmaiņas.
Pētījumā zinātnieki izmantoja satelītu datus, seismisko tomogrāfiju un laboratorijas modeļus. Rezultāti parādīja: Konjas baseinā ir skaidra apļveida iegrimšanas zona; dziļumā zem ieplakas atrodas blīvs, smags materiāls, kas turpina grimt; kad smagais fragments pilnībā atdalās un iegrimst mantijā, spiediens virsējā garozā mainās – ieplaka daļēji “atgriežas” un paceļas, bet process var atkārtoties.
Pētnieki uzskata, ka līdzīgi notikumi Anatolijā ir bijuši vairākkārt – viena pilēšanas epizode izraisa ķēdes reakciju citās reģiona daļās.
Kāpēc tas ir svarīgi
Šādi procesi nav tikai lokāla parādība. Litosfēras pilēšana ir viens no veidiem, kā Zeme “pārstrādā” savu garozu un veido kontinentu reljefu miljoniem gadu garumā. Tas ietekmē vulkānismu, zemestrīces un pat kalnu veidošanos apkārtējās teritorijās.
Turcijas gadījumā šis process turpina mainīt plato formu un rada jaunas tektoniskās spriedzes zonas.