Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ventspilī nedēļas laikā dubultojies ar Covid-19 sasirgušo kontaktpersonu skaits izglītības iestādēs







Ventspilī šonedēļ, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, dubultojies ar Covid-19 sasirgušo kontaktpersonu skaits izglītības iestādēs, liecina pilsētas Izglītības pārvaldes apkopotie dati.

Pašlaik Ventspilī ar Covid-19 inficēti 17 audzēkņi un viens pedagogs. Saslimušo bērnu skaits ir par desmit lielāks nekā pirms nedēļas.

Kopā noteiktas 394 kontaktpersonas – audzēkņi, pedagogi, tehniskie darbinieki. Kontaktpersonu skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, ir dubultojies – pirms nedēļas tie bija 196 cilvēki, bet nedēļas laikā kontaktpersonas statuss noteikts vēl 198.

Pašlaik pilsētā 13 klases mācās attālināti, jo skolēni un pedagogi noteiktas kā kontaktpersonas. Ventspils 2.vidusskolā tās ir deviņas klases, Ventspils Pārventas pamatskolā – divas klases. Pa vienai klasei attālināti mācās arī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā un Ventspils Centra sākumskolā.

Karantīnā pašlaik atrodas arī viena grupa bērnudārzā.

Jau ziņots, ka līdz šim skolēnu vidū atklātie Covid-19 gadījumi ir saistīti kopumā ar 77 izglītības iestādēm, liecina Veselības ministrijas apkopotā informācija par izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātiem no 28.augusta līdz 12.septembrim.

Kopumā skrīninga rezultātā atklāti 744 Covid-19 gadījumi, no tiem 676 jeb 91% – tieši bērniem vecumā no sešiem līdz 19 gadiem. Taču kopumā šajā laika posmā Covid-19 atklāts 1630 skolas vecuma bērniem, līdz ar to skrīninga rezultātā atklāts 41% gadījumu.

Covid-19 gadījumi izglītojamo vidū ir saistīti ar 77 izglītības iestādēm 41 administratīvajā teritorijā. Tostarp 13 administratīvajās teritorijās skrīningā atklātie gadījumi bija puse un vairāk no visiem Covid-19 gadījumiem, kas atklāti skolas vecuma bērniem.