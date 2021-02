Foto-LETA

Vērienīga krāpšanas afēra, kura realizēta ziedu vairumtirdzniecībā. VID pastāsta, kāda shēma izmantota







Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret septiņām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros, informēja VID.

Veicot izmeklēšanu, noskaidrotas personas un to atbalstītāji, kas laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gada septembrim organizēja izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā rezultātā valsts budžetam nodarīts zaudējums vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Noziedzīgā shēma realizēta ziedu vairumtirdzniecībā.

Shēmas “klients” (uzņēmums) ar noskaidrotu personu atbalstu grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus, tādējādi izvairoties no nodokļu nomaksas.

Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem uz fiktīvu juridisku personu kontiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti iesaistītas personas piederošajam nekustamajam īpašumam, kā arī luksus klases automobilim, kas iegādāts par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

Par noziedzīgiem atzīti naudas līdzekļi nepilnu 60 000 eiro vērtībā, kas ieskaitīti valsts budžetā.

Kriminālprocess šā gada februārī nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā – par noziedzīga nodarījuma atbalstīšanu un Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts sākt pret septiņām personām.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19.pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.