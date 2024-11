Foto-LETA/AFP

Vērtīgs padoms ceļotājiem: eksperti atklāj trikus, kā iegūt labāko sēdvietu “Ryanair” lidmašīnā Ieteikt







Īrijas zemo cenu aviokompānija “Ryanair” ir zināma ar savu stratēģiju maksimāli izmantot lidmašīnas telpu, kas bieži ietekmē pasažieru komfortu. Taču eksperti ir atklājuši, kā populārās zemo cenu aviokompānijas klienti var uzlabot savas iespējas iegūt ērtākas sēdvietas.

Reklāma Reklāma

Žurnāla Which? Travel eksperti analizēja vietu izkārtojumu lidmašīnās un atklāja, ka “Ryanair” ir veikuši izmaiņas Boeing 737 lidmašīnās, noņemot priekšējos bagāžas nodalījumus, lai labajā pusē izvietotu papildus sēdekļu rindu.

Tāpēc labajā pusē esošajām vietām (3. līdz 15. rindā, D, E un F) ir aptuveni 2,5–5 centimetri vairāk vietas kājām nekā kreisajā pusē esošajām vietām.

Šīs sēdvietas ir standarta un bieži tiek piešķirtas bez papildu maksas, ļaujot tās iegūt arī automātiskajā reģistrācijā.

Pasažieriem, kuri vēlas iepriekš rezervēt ērtāko vietu, “Ryanair” piedāvā šo iespēju par simbolisku maksu, sākot no 9 mārciņām (aptuveni 11 eiro). Tā ir izdevīga cena tiem, kuri vēlas nodrošināt komfortu jau iepriekš un izvairīties no neērtajām vidējām vietām.

Vēl viens veids, kā izvairīties no mazāk ērtajām vietām, it īpaši vidējām, ir reģistrēties lidojumam tuvāk izlidošanas laikam – no 24 līdz 2 stundām pirms lidojuma.

Eksperti norāda, ka aviokompānijas, tostarp “Ryanair”, parasti sākotnēji piešķir tieši vidējās vietas, cerot, ka pasažieri izvēlēsies maksāt par ērtāku izvietojumu.

Tādēļ, reģistrējoties vēlāk, palielinās iespēja iegūt vietu pie ejas vai loga.