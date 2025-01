Ilustratīvs foto Foto: Pexels

Bailes no zirnekļiem sauc par arahnofobiju. Tā ir viena no visbiežāk sastopamajām fobijām, un cilvēkiem, kuri cieš no arahnofobijas, zirnekļu klātbūtne vai pat to attēlu redzēšana var izraisīt spēcīgu trauksmi, paniku vai bailes.

Diemžēl ikdienā nav iespējams pilnībā izvairīties no zirnekļu tuvuma – tie mēdz uzrasties teju jebkurā mājoklī, taču izrādās, ka ir vairāki faktori, kas mājoklim piesaista zirnekļus. Dažus no tiem ir iespējams mazināt.

Tumsa un mitrums – šie divi faktori ir galvenais iemesls, kāpēc zirnekļi tik bieži sastopami vannasistabās un pagrabos. Jo gaišāks un sausāks būs mājoklis, jo mazāk iemeslu tajā uzturēties zirnekļiem.

Mušas un citi kukaiņi – tā ir galvenā zirnekļu barība, tāpēc vasarā, kad apkārt ir daudz kukaiņu, labāk neturēt vaļā logus vai arī likt tiem priekšā sietu, kas pasargā no mušu un citu kukaiņu iekļūšanas. Zirnekļu nebūs tur, kur tiem nav ko ēst.

Putekļi – tas ir vēl viens no faktoriem, kas piesaista zirnekļus. Tumši, netīri, mitri stūri ir ideālā vieta, kur grib uzturēties šie kukaiņi. Līdz ar to cilvēkiem, kas no tiem baidās, ir vēl viens iemesls par labu tam, lai savu mājokli vienmēr censtos uzturēt labā kārtībā.

Paklāji – ja mājoklī to ir daudz, ir liela varbūtība sastapties ar zirnekli, jo tiem patīkot paklāji, galu galā uz tiem sakrājas zirnekļiem tīkamie putekļi un tur zirnekļi jūtas pavisam ērti.

No āra ienestas lietas – zirnekļi ir ļoti manīgi, tie izmanto jebkuru iespēju iekļūt mājoklī. Ienesot istabā puķu podu no balkona vai ziedus no dārza, ir liela iespēja, ka komplektā būs arī zirneklis. Līdz ar to – nesot mājās lietas no āra, pirms sliekšņa pārbaudiet, vai uz tām nav kāds nelūgts viesis.

