Foto: ekrānuzņēmums no Kaspara Zlidņa Facebook.com

Veselīga dzīvesveida entuziasts Kaspars Zlidnis “uzspridzina” soctīklus ar viedokli par Covid-19 vakcīnām: Rīgas dome pārtrauc ar viņu sadarbību Ieteikt







Veselīga dzīvesveida entuziasts, ielas vingrotājs un mūziķis Kaspars Zlidnis pēc sava viedokļa publikācijas Covid-19 vakcinācijas sakarā soctīklos ne tikai paspējis izraisīt viedokļu vētras interneta vidē, bet Rīgas domes arī pārtraukusi ar viņu sadarbību projekta PeldRīga ietvaros.

Kā zināms, pirms dažām dienām veselības ministrs Daniels Pavļuts nāca klajā ar paziņojumu – lai motivētu pēc iespējas vairāk cilvēkus vakcinēties pret Covid-19, lai rudenī mūs nesagaidītu nepatīkami pārsteigumi ar kārtējiem ierobežojumiem, valsts piedāvās loteriju ar vērtīgām balvām visiem tiem, kas teiks “jā” vakcīnām. Minot, ka galvenā balva šī gada rudenī varētu būt pat 100 000 eiro naudas balva.

Kaspars Zlidnis socvietnē “Facebook” uzrakstīja savas pārdomas (nerediģēts teksts – red.):

“LAIMĒT 100 000! Pēdējā laikā man uzdod vienu un to pašu jautājumu un es vairs nevaru to ignorēt, tāpēc atbildu visiem, kuru prātus nomāc šī tēma un mans viedoklis. Sākšu ar to, ka es neesmu ne par, ne pret vakcinēšanos un šis nav mēģinājums kādu pārliecināt. Katram sava galva uz pleciem!

Es neesmu vakcinējies un netaisos to darīt, kamēr vien man ir dots veselais saprāts, stipra imunitāte, brīva izvēle un neesmu apstākļu spiests to darīt, bet ne jau tāpēc, ka neticu vai noliedzu vīrusa esamību, bet gan šī visa “kovidcirka” dēļ, kas masveidā tiek uzspiests gan ekonomiski, gan sociāli, gan politiski. Līdz šim man nav bijusi un arī tagad nav ne vēlēšanās, ne vajadzība to darīt, jo es neatceros neko citu, ko kāds bez loģiska pamatojuma tik ļoti dedzīgi censtos iestāstīt, iepārdot un uzspiest darīt.

Mārketings ir ļoti pārliecinošs, bet par laimi ne pats vīruss.

Nav noslēpums, ka tās saucamās brīvprātīgās potes tiek uzspiestas lielākajai daļai valsts iedzīvotāju, tāpēc ne par kādu brīvprātību te sen vairs nav runa. Katru brīdi visos iespējamos veidos notiek manipulācija ar sabiedrisko domu, lai iebiedētu un pārliecinātu pat tos, kuri sākumā bija lielākie pošu pretinieki. Tāpēc vēlreiz atgādinu, ka es neesmu ne par, ne pret! Visu daru pēc vajadzības, un vakcīna pilnīgi noteikti vismaz pagaidām nav manu vajadzību prioritāšu sarakstā.

Es par savu veselību visu mūžu rūpējos pats un ar grūtībām varu klausīties, kā fiziski, mentāli un garīgi vāji cilvēki mani cenšas pārliecināt par to, ka iesprostošanai četrās sienās, sejas maskām, dezinfekcijas līdzekļiem un vakcīnai ir jelkāda saistība ar cilvēka veselības saglabāšanu vai stiprināšanu.

Man arī nav nekādu ilūziju, ka valsts sistēmai un visiem pošu faniem veselība, fiziskais un mentālais stāvoklis jelkad bijis svarīgs. Ņemot vērā visus valdības kalpu nekonsekventos lēmumus, nepamatotos ierobežojumus un soda sankcijas, arī šis “vakcīnšovs” ar balvu fondu nav nekāds izņēmums.

Es nepārmetu nevienam viņa izvēli, jo katrs dara, kā pats vēlas, tomēr, vairums manu pazīstamo cilvēku vakcinējušies ne jau tāpēc, ka viņiem bail no “nāvējošā” vīrusa, bet gan tāpēc, ka jau noguruši no visiem ierobežojumiem, tāpēc, ka darbā ir šāds noteikums, tāpēc, lai varētu ceļot, apmeklēt kultūras pasākumus un publiskas vietas, un tagad noteikti būs arī tādi, kuri vēlēsies laimēt loterijā, kas parāda to, cik absurda ir šī “vakcīnkampaņa” un idejas tās īstenošanai.

Es neesmu gatavs savu veselo saprātu un veselību iemainīt pret kino un popkornu, atpūtu Ēģiptes kūrortā vai iespēju laimēt loterijā, bet es pilnīgi noteikti esmu gatavs turpināt rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību ikdienā, popularizējot un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kas kopumā ilgtermiņā ir spējīgs uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un izglābt vairāk dzīvību, nekā zāļu bizness.”

Jāmin, ka karstākās diskusijas soctīklos raisīja tieši Kaspara Zlidņa apgalvojums, ka cilvēki, kas rūpējas par savu veselību un ir fiziski un mentāli stipri, var nebaidīties saslimt ar vīrusu. Daudzi komentāros minēja, ka visi fiziski stiprie, veselie cilvēki pirms saslima ar Covid-19, arī bija veseli. Daudzus tāpat nokaitinājis Zlidņa apgalvojums, ka par vīrusa bīstamību un vakcīnām runā “mentāli vāji” cilvēki.

Drīz pēc tam, kad Kaspars Zlidnis publiskoja savu viedokli soctīklos, Rīgas dome pārtrauca sadarbību ar viņu projektā “PeldRīga”.