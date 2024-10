Valsts ieņēmuma dienesta ēka. Foto: Paula Čurkste/LETA

VID brīdina: Iedzīvotājiem nevajag ignorēt nosūtītās vēstules par ienākumu neatbilstību banku kontos, pretējā gadījumā iekasēs naudas sodu Ieteikt







Septembrī aptuveni pieci tūkstoši Latvijas iedzīvotāju saņēma vēstules no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), kurās viņi tika informēti, ka apgrozījums viņu bankas kontos ievērojami pārsniedz deklarētos ienākumus. Šīs vēstules nedrīkst ignorēt, pretējā gadījumā VID ir tiesības iekasēt 20% ienākuma nodokli (IIN) no apgrozījuma un oficiālo ienākumu starpības, tā Latvijas Radio 4 raidījuma “Open Talk” ēterā brīdinājusi dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, vēstīja sabiedrisko mediju portāls krievu valodā “LSM+“.

Šmite-Roķe atgādināja, ka saskaņā ar likumu bankas jau vairākus gadus VID sniedz informāciju par apgrozījumu klientu kontos, ja tas pārsniedz 15 000 eiro gadā. Šie dati tiek salīdzināti ar personas oficiālajiem ienākumiem, un, ja apgrozījums bankas kontā pārsniedz legālos ienākumus par vairāk nekā 20 000 eiro, tad VID jautā par šīs “papildu naudas” izcelsmi, teica dienesta ģenerāldirektore.

“Tie varētu būt pārskaitījumi starp ģimenes locekļiem, nedeklarēta īpašuma pārdošana … Gadījumi ir ļoti dažādi,” teica Šmite-Roķe. Viņa sacīja, ka vēstulēs atkarībā no situācijas VID lūdz personu sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par to, no kurienes ir iegūta papildu nauda, viņa norādīja. VID vadītājs skaidroja, ka dienestam ir pieejama tikai informācija par apgrozījumu, un, ka VID nevar “redzēt, no kā un kam tiek veikti maksājumi”, vēstīja “LSM+”. “Tāpēc mēs uzdodam jautājumus. Valsts ieņēmumu dienesta mērķis nav ielūkoties cilvēka makā, mēs to nedarām un nedarīsim. Mēs jautājam tikai tiem, kuriem ir būtiska neatbilstība ar viņu oficiālajiem ienākumiem,” sacīja Šmite-Roķe.

Šmite-Roķe arī aicināja iedzīvotājus, kuri saņēmuši vēstules no VID, tās neignorēt. “Attiecībā uz šādiem cilvēkiem VID būs tiesības iekasēt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpēc visus, kuri ir saņēmuši šādu vēstuli, aicinu to neignorēt, reaģēt, paskatīties, varbūt kaut kas nav deklarēts,” sacīja Šmite-Roke. Viņa piebilda, ka pretējā gadījumā VID būs tiesības iekasēt ienākuma nodokli 20% apmērā no summas, par kādu apgrozījums banku kontos pārsniedz deklarētos ienākumus.

